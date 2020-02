Lastensuojelun sijaishuollossa asuvat ja asuneet nuoret vaativat vähimmäismitoitusta lakiin – 101 kirjettä -julkaisu tekee näkyväksi sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden kohtuuttomat vaikutukset nuorten elämään

Pesäpuu ry on lastensuojelun kehittämisyhteisö, jonka tehtävänä on lisätä lasten ja heidän läheistensä hyvinvointia lastensuojelussa. Pesäpuun visio on, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu. https://pesapuu.fi/