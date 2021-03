Lastensuojelusta nuorille kertova palvelu ehdolla Hyvä käytäntö -palkinnon saajaksi

Pelastakaa Lapset ry on kehittänyt toimintamallin, joka vastaa nuorten esittämiin kysymyksiin lastensuojelusta videoilla. Toimintamalli on ehdolla kansallisen sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon saajaksi.

Lapset ja nuoret voivat lähettää Pelastakaa Lapset ry:lle lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä nimettömästi. He saavat vastauksen kysymyksiin minuutin mittaisilla videoilla Instagramissa. Videot ovat valtakunnallisesti kaikkien katsottavissa.

Olennaista palvelussa on, että kaikkiin kysymyksiin vastataan. Näin valta Kysy lastensuojelusta -kanavan sisällöstä on kysymyksiä esittävillä lapsilla ja nuorilla. Palvelussa on vastattu marraskuun 2020 loppuun mennessä yhteensä 133 kysymykseen.

Videot ovat saaneet hyvää palautetta nuorilta: "Tili on hyvä olla olemassa, koska nuorilla ei ole muuta paikkaa kysyä samanlaisista asioista."

Kysy lastensuojelusta -Instagram-palvelu on kehitetty Pelastakaa Lapset ry:ssä.

Palkintofinalistiksi 44 ehdokkaan joukosta

Pelastaa Lapset ry:n Kysy lastensuojelusta -toimintamalli on valittu yhdeksi neljästä Hyvä käytäntö -palkintofinalistista. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 44 ehdokasta.

Finalistien valinnassa painotettiin niiden monimuotoisuutta. Tärkeitä kriteereitä olivat myös käytäntöjen ajankohtaisuus, sovellettavuus ja toteutettu vaikutuksen arviointi.

Hyvä käytäntö -palkinnon voittajan päättää Sosiaalialan asiantuntijapäivien sisältöryhmä, jossa on jäseniä sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiasta, Innokylästä, Tampereen yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta sekä Globex Oy:stä.

Toimintamallin kehittäjät kertovat mielellään lisää työstään:

Hanna Tulensalo, hanna.tulensalo@pelastakaalapset.fi, puh. 040 5640835.

Hyvä käytäntö -palkinto

Hyvä käytäntö -finalistit esittelevät työtään 9.-10.3. virtuaalisilla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä, jossa myös julistetaan kilpailun voittaja. Hyvä käytäntö -palkinto jaetaan vuonna 2021 jo 14. kerran. Palkintona on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin ulkomaille.

Lisätietoja palkinnosta:

Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa, marjo.varsa@talentia.fi, puh. 09 3158 6022.