Lastensuojeluyksiköt rakentuvat kodikkaasta hirrestä

Mielikuvat lastensuojeluyksiköistä voivat olla ankeita. Usein lastensuojeluyksiköt toimivatkin tiloissa, joita ei ole alkuaan suunniteltu lapsia varten.

– Lapset sopeutuvat tiloihin, vaikka asian tulisi olla täysin päinvastoin, pohjoismaisen sosiaali- ja hoiva-alan yrityksen Humanan lastensuojelupalveluiden toimialajohtaja Kimmo Huhtimo pohtii.

Ongelmaan on tartuttu uudenlaisen kiinteistökonseptin avulla. Humana ja julkiseen hirsirakentamiseen erikoistunut Hoivarakentajat toteuttavat yhteistyössä eri puolille Suomea jopa 15 hirsistä lastensuojeluyksikköä.

– Kodin ulkopuolelle sijoitettavat lapset ovat kokeneet elämässään monenlaisia vastoinkäymisiä. Sijaishuoltoyksiköiden on siksi aivan ensiarvoisen tärkeää olla kodikkaita ja aistiystävällisiä ja voitava tarjota lapsille puitteet mahdollisimman onnelliseen tulevaisuuteen, Huhtimo sanoo.

Puusta rakennettu, lämminhenkinen ja levollinen koti edesauttaa lasten kuntoutumista ja viihtymistä.

– Puumiljöössä aistit lepäävät, sisäilma on tutkitusti raikasta hengittää ja akustiikka on lempeä. Hirsirakennuksen tiedetään laskevan stressitasoa ja kohentavan hyvinvointia, Hoivarakentajien asiakkuusjohtaja Mikko Vainioranta kertoo.

Hirsi on myös vähähiilinen ja vastuullinen valinta rakennusmateriaaliksi. Sijoitettujen lasten kodit rakentuvat kaikki hirsirunkoisiksi, ja useat rakennukset saavat LEED Gold -ympäristösertifikaatin.

– LEED on maailman käytetyin rakennuksen ympäristöystävällisyydestä kertova luokitusjärjestelmä, jossa huomioidaan ilmastonmuutoksen torjuminen, ihmisten terveys, vesivarojen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu, kestävät materiaalit sekä yhteisön elämänlaatu, Vainioranta listaa.

Pohjakuvat piirretään lasten tarpeisiin sopiviksi

Lastensuojeluyksiköiden pohjapiirrokset laaditaan siten, että asukkaiden eli lasten tarpeet otetaan suunnittelussa mahdollisimman hyvin huomioon.

Tilaratkaisut, joita on haettu palvelumuotoilun keinoin yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa, auttavat osaltaan lapsia heidän monin tavoin vaikeissa elämäntilanteissaan.

– Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koteihin on tärkeää tuoda tuttuja ja turvallisia asioita. Sisätiloista löytyy paikka pelata pleikkaa, ja lattioilla on lämmin leikkiä. Ulkotiloissa on huomioitu pienten lasten lisäksi teinit ja heidän oleskelun tarpeensa.

Hyvin suunnitellut ja toimivat tilat helpottavat myös lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten työtä.

– Hirsirakennuksen miellyttävä sisäilma lisää niin asukkaiden kuin työntekijöiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta, Huhtimo muistuttaa.

Humanan ja Hoivarakentajien uuden konseptin mukainen lastensuojeluyksikkö, 14 lapsen hirsikoti valmistuu Tornioon 31.10. Seuraavat lastensuojeluyksiköt kohoavat Liminkaan, Iisalmeen ja Lahteen.