Lastenvaatteiden kiertotalous nyt mobiilisovelluksessa - Reima lanseeraa innovatiivisen palvelun madaltamaan lastenvaatteiden kierrätyksen kynnystä

Parhaat lastenvaatteet tehdään kestämään kovaa kulutusta, mutta ne jäävät väistämättä pieniksi lasten kasvaessa. Hyväkuntoisilla käytetyillä lastenvaatteilla olisi vielä vuosiksi käyttöä ja jälleenmyyntiarvoa, mutta vaatteiden myyminen voi tuntua kiireisen arjen keskellä työläältä. Samoin sopivien käytettyjen lastenvaatteiden ostaminen lukuisista vaihtoehtoisista kanavista tapaamisineen ja noutoineen on usein hankalaa.

Tähän tarpeeseen Reima lanseeraa uuden palvelun, Reima Rescuen, joka on second hand –palvelu Reima-sovelluksessa. Palvelu tekee vaatteiden kierrättämisestä helppoa asiakkaiden voidessa myydä vanhat lastenvaatteet ja tehdä upeita löytöjä vanhojen kausien aarteista. Reima palkitsee käytettyjä tuotteita myyvät asiakkaat Reima-rahalla, jonka asiakas voi käyttää Reiman verkkokaupassa.

– Reiman juuret ovat Suomessa, ja meillä nähdään liikunnan ja leikin tärkeä merkitys lapsen kehitykselle. Haluamme viedä tätä liikunnallisen lapsuuden ideaa maailmalle. Niin ikään haluamme luoda tulevaisuuden kestävää kiertotaloutta, joka helppoudellaan innostaa ihmisiä kestävään kulutukseen, toteaa Reiman asiakaskokemusjohtaja Johanna Sarviharju.

Palvelu toteutetaan yhdessä Reiman pitkäaikaisen kumppanin Emmy Clothing Companyn kanssa, joka on Suomen suurin käytettyjen merkkivaatteiden verkkokauppa. Merkkivaatteisiin keskittyneen Emmyn tavoitteena on valtavirtaistaa second hand -vaatteiden osto ja myynti.

– Lastenvaatteet ovat nopeasti kasvavan kiertotalouden kovaa ydintä ja monelle ihmiselle ensikosketus vaatteiden kierrätykseen. Voidaan sanoa lastenvaatteiden kierrätyksen olevan portti kestävään vaatteiden kulutukseen. Siksi olen iloinen, että toiminnallisten lastenvaatteiden pioneeri Reima on lähtenyt kanssamme innovoimaan malleja, joilla vauhditetaan kiertotaloutta, taustoittaa Emmy Clothing Companyn toimitusjohtaja Timo Huhtamäki.

Lanseerauksen yhteydessä asiakkaille tarjotaan ostosten ilmainen kuljetus tai myyntiin menevien tuotteiden nouto kotoa.