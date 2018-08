Laten Koneen Lasse Saarenpää on Vuoden nuori yrittäjä 2018

Laten Koneen yrittäjä Lasse Saarenpää Etelä-Pohjanmaalta on Vuoden nuori yrittäjä 2018. Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa toiseksi ylsi Birkkalan tilan Simo Larmo Varsinais-Suomesta ja kolmanneksi siivousyritys Kiffelin yrittäjä Jenni Parpala Pohjanmaalta.

Vuoden nuori yrittäjä 2018 -kilpailu ratkesi perjantai-iltana Nuorten Yrittäjien valtakunnallisessa Get Together -päätapahtumassa Hyvinkäällä.

Lasse Saarenpää vei Laten Koneen toiminimestä kansanväliseksi menestykseksi

Tuurilaisessa Laten Koneessa tuomaristoa kiehtoi erityisesti tarina 14-vuotiaasta yrittäjästä: Lasse Saarenpää aloitti pienesti toiminimellä ja on kasvattanut yrityksensä kansainväliseksi käytettyjen maanrakennus- ja nostokoneiden maahantuojaksi, korjaamoksi sekä myyjäksi. Saarenpää täyttää loppuvuodesta 35 vuotta.

Lasse Saarenpää on elävä esimerkki siitä, mihin tämän päivän nuoret kesäyrittäjät voivat kovalla työllä ja intohimolla päätyä. Hän on näyttänyt, että niin kutsutuilla perinteisilläkin aloilla voi vielä tehdä rohkeaa ja isoakin liiketoimintaa.

Liikevaihto on miljoonia, kasvuprosentit vakuuttavat ja vientikaista auki. Erityishuomiona tuomaristo nostaa sen, että Saarenpäällä on kansainvälistä liiketoimintaa pääomaa sitovalla alalla ja merkittävänä osa-alueena myös maanrakennuskoneiden työlaitteiden tuotekehitys, valmistuttaminen ja myynti. Hän on myös onnistunut pitämään taseensa vakaana, investoinneista huolimatta.

- Kyllä se on se tekemisen palo ja kun näkee että asioita tapahtuu ja toiminta kehittyy. Pääsee tekemään, näkemään, kokeilemaan, oppimaan uutta, Saarenpää sanoo Nuorten Yrittäjien videolla.

- Vastoinkäymisiä tulee, kun paljon touhuaa ja tekee, sille ei mahda mitään. Mutta se on oikeastaan vähän mun motto siinä, että onnistu tai opi!

Simo Larmo onnistui Birkkalan tilan omistajanvaihdoksessa

Suomusjärveläinen Simo Larmo on lähtenyt rohkeasti jatkamaan yritystä, joka syntyi jo 1800-luvun lopussa. Birkkalan tila on hakenut erikoistumista alalla, joka luottaa edelleen suurimmaksi osaksi massatuotantoon. Larmon yrityksessä tuotanto hoidetaan itse alusta loppuun ja toimintaa on viety rohkeasti kansainvälisille markkinoille, Amazon-verkkokauppaa myöten. Speltin tuotteistus osuu moneen tämän hetkiseen megatrendiin: lähiruoka, puhtaus, ruuan alkuperä ja yleinen hyvi nvointi kiinnostavat enemmän kuin koskaan ennen.

Tuomariston mukaan Birkkalan tila on palkinnon arvoinen osoittaessaan sen, miten maailman perinteisin elinkeino voi pysyä jatkuvassa muutoksessa mukana ja kasvaa käsityöläisyydestä täysveriseksi yrittäjyydeksi.

- Maatilayrittäjyyden etuna on se, että täällä saa olla koko ajan kädet siellä mullassa, siellä on paljon niitä käytännön töitä, Larmo kertoo Nuorten Yrittäjien videolla.

- Mutta mikään ei estä laajentamasta konseptia – sitten lähdetään itse tekemään omaa brändiä ja myyntityötä ja markkinointia. Se on ollut hyvin tärkeää itselleni, että saa tehdä hyvin laajasti, ettei ole vain sitä perustuotantoa.

Jenni Parpalan Kiffelin yritysidea erottuu säkenöivällä tavalla

Vaasalaisen Jenni Parpalan siivousyrityksen Kiffelin yritysidean konseptointi ja tylsäksi miellettyyn bisneksen paketoiminen tarinaan parisuhteiden parantamisesta erottuu tuomariston mukaan säkenöivällä tavalla kilpailijoistaan.

Kiffelin slogan ”puolitamme perheenne riidat” on nerokas lähestyessään kotisiivousta ihmissuhteiden näkökulmasta. Kasvottomien siivousyritysten keskellä on piristävää nähdä sivuilla perustajan kasvot ja tarina. Etenkin yksityinen kuluttaja ostanee palveluita mieluummin ihmiseltä kuin yrityksiltä.

Tuomaristo antoi pisteet myös paketoinnista ja selkeästä hinnoittelusta: asiakas näkee heti mitä saa, ja pakettien nimet jäävät mieleen. Lisäksi sen esiin nostaminen, että yritys maksaa alan parasta palkkaa tuottaa hyvän mielen tiedostavalle kuluttajalle. Parpala on kasvattanut liiketoimintaansa kannattavaan tahtiin ja lisää kasvua on suunnitelmissa.

- Tämä on ainut muoto missä pystyn yhdistämään työn perheeseen. Katsoin että yrittäjyys on ainut vaihtoehto, missä pystyn olemaan äiti sillä tavalla kuin haluan olla, Parpala sanoo Nuorten Yrittäjien videolla.

- Kiffelin tehtävä on antaa meidän asiakkaillemme sellainen tila, että ei tarvi jaksaa. Aina ei tarvi jaksaa, ja se on ihan ok.

Kärkikolmikolle rahapalkinnot

Voittaja Lasse Saarenpää pokkasi voitostaan 20 000 euroa, Simo Larmo 7000 euroa ja Jenni Parpala 3000euroa. Palkintorahat lahjotti Yksityisyrittäjäin säätiö.

Kovassa kilpailussa finaaliin ylsivät myös ohjelmistoyrittäjä Janne Puustinen, 30, Keski-Suomesta ja fitness-yrittäjä Emmi Salo, 30, Keski-Pohjanmaalta.

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin nuorille suunnattu yrittäjäkilpailu. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita.

Finalistit valittiin Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen järjestämien alueellisten alkukilpailujen 18 voittajan joukosta. Alkukilpailuihin ehdokkaita jättivät Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset sekä jäsenyrittäjät. Paikallisyhdistykset hyödynsivät ehdokasasettelussaan viime syksynä kansalaisilta kerättyjä ilmiantoja, joita saatiin peräti 261.

Voittajat valitsi raati, johon kuuluivat