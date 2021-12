Latuja, luistelualueita ja rinteitä laitetaan vauhdilla kuntoon

Ajantasaisen tiedon Vaasan kaikkien luistelualueiden, latujen ja rinteiden kunnosta voi tarkistaa kaupungin latu-, jää- ja rinneinfosta osoitteesta https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/latuinfo/fi.html.

- Öjbergetin ensilumenlatu on valmis, ja siellä voi hiihtää vapaalla ja perinteisellä tyylillä. Lähestulkoon kaikki muutkin latukohteet on painettu, mutta luonnonlunta on kuitenkin vielä niin niukasti, ettei perinteisen tyylin latujen vetäminen ole ollut mahdollista monillakaan kuntoradoilla.

kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Öjbergetille laskettelemaan mahdollisesti jo ennen koulujen joululomia

Öjbergetin laskettelurinteitä on tykitetty lumella 26.11. lähtien.

- Toivottavasti kelit suosivat, jotta pääsisimme avaamaan rinteet tänä vuonna ennätysaikaisin, Lehtonen toivoo.

Öjbergetin tilannetta kannattaa myös seurata latu-, jää- ja rinneinfosta (https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/latuinfo/fi.html). Öjbergetillä on käytössä myös nettikamera. Kamera löytyy Öjbergetin verkkosivulta osoitteesta www.vaasa.fi/ojberget.

Yhdeksäntoista luistelualuetta auki

Luistelualueiden jäädyttäminen alkoi Vaasassa 25.11. pesäpallostadionin, Huutoniemen, Isolahden ja Vöyrinkaupungin jäillä. Avoinna on 9.12. jo yhteensä 13 luistelualuetta ja kaukaloa. Pienempiä puistojäitä on avoinna yhteensä kuusi.

Pääsääntöisesti ensin jäädytetään kaukalot ja isot jäät. Hoidettavana on yhteensä noin 25 luistelualuetta ympäri Vaasaa sekä lisäksi noin kymmenen pienempää jääaluetta esimerkiksi leikkipuistojen yhteydessä

- Luvassa olevan lämpimämmän jakson vuoksi keskitymme nyt vahvistamaan valmiina olevia jääalueita. Pienempien jääalueiden tekeminen jatkuu tästä johtuen vasta kun keliolosuhteet ovat siihen otolliset, Lehtonen kertoo.