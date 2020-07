Latvia Travel: Riian ravintolaviikko avaa Latvian pääkaupungin kulinaristisen kesän

Viisi Tähteä -tiedote 2.7.2020. Maanantaina käynnistynyt kaksiviikkoinen Kesän Ravintolaviikko valaa uskoa Riian ravintolaelämän paluuseen arkeen koronakriisin keskeltä. Kaupungin matkailutoimiston kokoamilla teemaviikoilla on mukana yli 30 pääkaupungin ravintolaa, joissa voi nauttia kolmen ruokalajin menun 20 tai 25 eurolla.

Riian kaupungin matkailutoimisto LiveRiga järjestää ravintolaviikon normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Kevään teemaviikko peruuntui koronaviruksen vuoksi maaliskuussa.

Matkailutoimistossa ryhdyttiin heti toimiin, kun tilanne koronan osalta alkoi hieman helpottaa ja ravintolat ryhtyivät avaamaan jälleen oviaan. Nopeasti koottuun Riga Summer Restaurant Week -teemaviikkoon lähti mukaan yli 30 ravintolaa.

Mukana on fine diningia, pihvipaikkoja, kalaravintoloita, gastropubeja sekä uutta ja perinteistä latvialaista ja eurooppalaista keittiöitä esitteleviä ravintoloita.

”Olemme järjestäneet ravintolaviikkoja keväällä ja syksyllä jo useamman vuoden ajan. Tapahtumalla on tarkoitus tehdä parhaita ravintoloita ja niiden monipuolista tarjontaa tunnetuiksi sekä kaupunkilaisille että turisteille”, kertoo LiveRigan PR-päällikkö Anna Blaua.

Listalla on myös monien suomalaisille tuttujen hotellien ravintoloita, kuten Elements (Tallink Hotel), Panorama (Radisson Blu Daugava), Stage 22 (Grand Hotel Kempiski), Niklāvs (Hesti Hotel Draugi), Snob Bar & Restaurant (Hotel Poet) ja Le Sommet (Bellevue Park Hotel).

”Suomalaisille turisteille Riika on yhä edullinen kohde matkustaa. Ravintolaviikko avaa lompakolle ystävällisen mahdollisuuden tutustua Riian gastronomiaseen tarjontaan”, Blaua muistuttaa.

Ravintolan varauskirja alkoi täyttyä teemaviikon ensimmäisenä päivänä

Monet Riian ravintoloista siirsivät turistien ja muiden asiakkaiden puuttumisen vuoksi uudelleen avaamisensa heinäkuun alkuun. Yksi teemaviikoilla mukana olevista paikoista on suomalaisten suosima 3 Pavāru restorāns, joka avasi ovensa maanantaina.

”Olemme erittäin tyytyväisiä kaupungin matkailuviranomaisten kädenojennukseen järjestää ravintolaviikot juuri nyt. Meillä oli heti ensimmäisenä iltana varauskirja lähes täynnä. Uusi varauksia tulee koko ajan”, kertoo Martiņš Sirmais, joka on yksi ravintolan omistajista ja Latvian tunnetuimmista kokeista.

Jokainen mukana oleva ravintola on saanut rakentaa teemamenunsa kuten haluaa. Ideana on, että kolmen ruokalajin kokonaisuus maksaa asiakkaalle 20 tai 25 euroa. Monilla ravintoloilla on mukana vegaaninen vaihtoehto. Joillakin on myös suunniteltuna valmiiksi kohtuuhintainen juomapaketti.

Sirmais kertoo, että 3 Pavāru -ravintolan kampanjamenu on rakentunut kokonaisuudesta, joka piti olla koronakevään tarjontana. Kantavana ideana on esitellä eri kausien makuja, jossa korostuvat kesäsesongin tuoreet raaka-aineet.

Kolmen menun teemamenulla on tarjolla ankan-, kanan- ja viiriäisenmunia, Itämeren kilohailia, parsaa ja kuivattua tonnikalaa sekä oman puutarhan mansikoita, suklaata, piparminttua ja rakuunaa. Hinta on 25 euroa.

Riga Summer Restaurant Week jatkuu sunnuntaihin 12. heinäkuuta asti. Kaikki menut ja ravintoloiden esittelyt yhteystietoineen englanniksi LiveRigan verkkosivuilla. https://www.liveriga.com/en/7728-RRN

Poimintoja Riian ravintolaviikolta

Kolonāde. Mūsu stāsti

Laiman kellon juuressa ja Vapauden muistomerkin vieressä sijaitseva Kolonāde edustaa modernia latvialaista keittiötä. Rennon ja tunnelmallisen ravintolan avonaisista ikkunoista ja terassilta avautuu avara näkymä viereiseen puistoon.

Menulla on tarjolla kevyesti suolattua makrillifileetä, savustettua naudan ulkofileetä tai grillattua munakoisoa sekä sitruunajäätelöä ja vaniljakeksejä. Kokonaisuuden on suunnitellut keittiömestari Ainārs Volodka. Hinta on 25 euroa.

Belgian Beer Café Bon Vivant

Vanhankaupungin reunalla, melko lähellä rautatieasemaa sijaitseva olutkahvila, joka on tarjonnut laajan valikoiman aitoja belgialaisia oluita sekä belgiruokaa jo 12 vuoden ajan. Ravintola on oluen ystävien suosiossa. Signatuuriruokana on puolen metrin pituinen makkara, joka tarjoillaan tammilankulla.

Teemamenulla on savustettua lohta ja paahdettua sellerinjuurta, grillattua kevätkanaa, tattaria, papuja ja porkkanoita sekä vaahdotettua kermajuustoa, jäätelöä ja mustikoita. Hinta on 20 euroa.

Easy Wine

Keskiaikaisen Pyhän Pietarin kirkon takana vanhassa kaupungissa sijaitseva helposti lähestyttävä ja rento viinibaari. Sisään tullessa asiakas saa oman viinikortin, jota käyttämällä jokainen voi laskea itse viinin lasiinsa eri suuruisina annoksina.

Kolmen ruokalajin teemamenulla on mukana kermainen bouillabasse, pääruoaksi piikkikampelaa, maa-artisokkapyreetä ja valkosipulilla maustettua pinaattia sahrami-voikastikkeella sekä rommikakkua, mascarponea ja valkosuklaata tuoreilla marjoilla. Hinta on 20 euroa ja juomapaketti 5,85 euroa.

Kaikki mukana olevat ravintolat

25 euroa

Restaurant 3, Kalēju iela 3, restaurant3.lv

3 Pavāru Restorāns, Torņa iela 3pavari.lv

Dome, Miesnieku 4, zivjurestorans.lv

Entresol Mīlgrāvja iela 16

Forest, Raiņa bulvāris 21, restoransforest.lv

Garage Wine Bar, Elizabetes iela 83/85, vinabars.lv

Kaļķu Vārti, Jauniela 20, kalkuvarti.lv

Kolonāde. Mūsu stāsti, Brīvības bulvāris 26, kolonade.lv

Mio, Blaumaņa iela 15

St. Petrus, Skārņu iela 1, stpetrus-restaurant.com

Stage 22, Aspazijas bulvāris 22, kempinski.com



20 euroa

AC Lounge Hotel Riga, Dzirnavu iela 33, marriott.com

Annas Dārzs, Mūkusalas iela 44, facebook.com/AnnasDarzs

B Bārs Restorāns, Doma laukums 2, bbars.lv

Bon Vivant Belgian Beer Café, Mārstaļu iela 8, bon-vivant.lv

Čarlstons, Blaumaņa iela 38/40

Čemodāns Ģertrūdes iela 39-25, restoranscemodans.lv

Duvel’s Gstro Pub, Meistaru iela 10/12, gastropubduvels.lv

Easy Wine, Audēju iela 4, easywine.lv

Elements Tallink Hotel Riga, Elizabetes 24, www.tallinkhotels.com

Ferma, Valkas iela 7, fermarestorans.lv

Hercogs, Balasta dambis 70, hercogi.lv

Key To Riga, Doma laukums 8a, key2riga.lv

Laivu Centrs, Krasta iela 7, restorans.laivucentrs.lv

Le Sommet Bellevue Park Hotel, Slokas iela 1, lesommet.lv

Mākslas muzeja restorāns, Jaņa Rozentāla laukums 1

Moltto Wine & Grill Restaurant, Ģertrūdes iela 20, makslasmuzejarestorans.lv

Neiburgs, Jauniela 25/27, neiburgs.com

Niklāvs Hestia Hotel Draugi, Mārstaļu iela 1, hestiahotels.com

Osta Restorans Ar Skatu, Matrožu iela 15, facebook.com/RestoransOSTA

Ozo, Mīlgrāvja iela 16, ozorestorans.lv

Panorama Restaurant & Bar, Kuģu iela 24, radissonhotels.com

Snob Bar & Restaurant, Raiņa bulvāris 5/6, grandpoet.semarahhotels.com

Steiku Haoss, Meistaru 25, steikuhaoss.lv

Tinto Wine Restaurant, Elizabetes iela 61, tinto.lv

LINKIT

Latvia Travel – Latvian matkailutoimisto (suomeksi) - https://www.latvia.travel/fi/

Live Riga – Riian kaupungin matkailusivut (englanniksi) - https://www.liveriga.com/en/

VALOKUVAT

3 pavaru restorans Riika Andres Teiss (1-4) – 3 Pavaru restorans, Riika, annoskuva. Kuvat: Andres Teiss.

Anna Blaua ja Martiņš Sirmais – RigaLiven PR-päällikkö Anna Blaue ja 3 Pavaru Restorans -ravintolan osaomistaja ja kokki Martiņš Sirmais. Kuva: Andres Teiss.

Anna Blaua LiveRiga Riika Andres Teiss – RigaLiven PR-päällikkö Anna Blaue. Kuva: Andres Teiss.

Bon Vivant Riika Andres Teiss – Belgian Beer Café Bon Vivant, Riika. Kuva: Andres Teiss.

Easy Wine Riika Andres Teiss – Easy Wine -viiniravintola, Riika. Kuva: Andres Teiss.

Kolonade Riika Andres Teiss - Kolonāde. Mūsu stāsti -ravintola, Riika. Kuva: Andres Teiss.

Martiņš Sirmais 3 pavaru restorans Riika Andres Teiss - 3 Pavaru Restorans -ravintolan osaomistaja ja kokki Martiņš Sirmais. Kuva: Andres Teiss.