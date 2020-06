Latvia Travel: Suomi on Latvian matkailun pääkohde 2021 – Latvia on turvallinen maa matkustaa

Itämeren kainalossa sijaitseva Latvia on yksi Euroopan vähiten koronaviruksesta kärsineistä maista. Maan talous elpyy matkailun ja palveluelinkeinojen voimin. Suomi on Latvian matkailun markkinoinnin ykkösmaa ensi vuonna.

Latvia toipuu kovaa vauhtia koronakeväästä rajoitusten purkamisen myötä. Turisteja saapuu maahan eri puolilta Eurooppaa turvallisiksi luokitelluista maista. Suomen ja Latvian välinen matkailu avautui jälleen 15. kesäkuuta.

Suomalaiset ovat löytämässä Latvian edullisena ja monipuolisena lomakohteena. Suomi on Latvian matkailun markkinoinnin pääkohde ensi vuonna.

”Viime vuonna pääkohdemaa oli Venäjä, tänä vuonna Saksa ja ensi vuonna Suomi”, kertoo matkailusta vastaavan Latvian investointi- ja kehitysviraston LIAA:n johtaja Kaspars Rožkalns.

Helsingin ja Riian välinen laivareitti avautuu perjantaina

Laivareitin kysyntä on yllättänyt sekä Tallink Siljan että latvialaiset matkailuviranomaiset. Riian-reitille on myyty ennakkoon jo yli 30 000 laivalippua. Silja Serenade liikennöi Riikaan elokuun puoliväliin saakka.

Uusi laivalinja on koronaviruksen synnyttämä palvelutuote. Ruotsi on yhä suljettu suomalaisilta turisteilta. Riika on monelle sopiva vaihtoehto Helsinki-Tukholma-reitille.

”Tallink Silja oli asiassa aloitteellinen. Heillähän on jo Tukholma-Riika-reitti ja nyt he näkivät tilaisuuden Helsinki-Riika-yhteydelle. Koronapandemia auttoi meitä tässä asiassa”, Rožkalns sanoo.

Tallink Siljalta kerrotaan, että osa risteilyistä on jo myyty loppuun. Suomalaisten ohella latvialaiset ovat löytäneet yhteyden. Jopa neljäsosa ennakkovaraajista on Riiasta Helsinkiin suuntaavia latvialaisturisteja.

Riian lentoasema havittelee gateway-statusta Helsinki-Vantaan rinnalle

Riikaan lentää Helsingistä vajaassa tunnissa. Air Balticin kohdemaat ovat Latvian matkailustrategiassa keskeisellä sijalla. Uusia markkina-alueita haetaan maista, joihin Air Balticilla on suora yhteys.

“Air Baltic ja Riian lentoasema muodostavat uuden Baltian gatewayn. Kilpailemme siinä osittain Helsinki-Vantaan kanssa, mutta meillä on myös aivan omia suuntia, joita Finnairilla ei ole. Ne ovat vahvuutemme tulevaisuudessa”, Rožkalns kertoo.

Kansainvälisesti lentoasemat ja lentoyhtiöt ovat hetkellä koronapandemian suurimpia häviäjiä. Rožkalns laskee, että pidemmällä tähtäyksellä latvialaiset voisivat olla onnekkaita, kunhan toimitaan nopeasti.

“Olemme löytäneet uutena Kaukoidän paketti- ja tavaraliikenteen. Aasian suunnalla sekä Suomi että Latvia ovat voittajia. Yhteisillä neuvotteluilla ja toimilla voisimme voittaa vielä enemmän”, Rožkalns esittää.

Koronariski on pienentynyt Latviassa kesän edetessä

Koronatilastojen mukaan Latvia on Suomeakin turvallisempi matkakohde. Latvialaiset ovat selvinneet koronapandemiasta moniin muihin maihin verrattuna hyvin.

Maassa todettiin juhannusviikolla (15.-21.6.2020) vain 14 uutta koronavirukseen sairastunutta. Tällä viikolla uusia tautitapauksia ei ole ollut yhtään.

Yhteensä koronatapauksia on ollut Latviassa 1111 ja kuolleita 30. Vastaavat luvut Suomessa ovat 7167 sairastunutta ja 327 kuollutta (25.6. tilanne).

”Latviassa viruksen esiintyvyys on ollut suhteellisen alhainen. Olemme laatineet matkailualalle erityiset turvallisuusohjeet. Suomesta saapuville ei ole 14 päivän karanteenia, mutta tiettyjä normaaleja varotoimia on syytä noudattaa”, Rožkalns muistuttaa.

Tällä hetkellä kasvosuojat ovat pakollisia julkisissa liikennevälineissä. Käsidesiä on saatavilla kaikissa matkailupalveluissa ja ravintoloissa. Ihmisiä kannustetaan pitämään 2 metrin etäisyyttä toisiinsa.