Laukaaseen avataan uusi autopesupalvelu heinäkuussa

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 733 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 137000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme noin 2000 keskisuomalaista.

Kärcher on maailman johtava puhdistusteknologiayritys. Valikoimasta löytyy oikeita ratkaisuja puhdistukseen sekä kuluttajille että yrityksille. Aina pienistä ikkunapesureista kuumavesipesureihin ja automatisoituihin rekanpesukoneisiin. Kun puhutaan puhdistamisesta ovat helppous ja vaivattomuus avainsanoja. Kun työ käy sujuvasti on myös veden, energian ja pesukemikaalien käyttö ekotehokkaampaa. Perheyrityksenä meille on tärkeää se, kuinka asiat tehdään. Kannamme vastuuta ympäristöstä, yhteiskunnasta ja ihmisistä. Yritys on aloittanut tiensä Saksassa jo vuonna 1935 ja perspektiivi ulottuu kvartaalien sijaan pitkälle tulevaisuuteen. Tänä vuonna vietetään Kärcher Oy:n juhlavuotta. Mittariin tulee tasan 40 toimintavuotta Suomessa!

