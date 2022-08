Laulaja Ilta ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida yhdistivät voimansa Bangladeshin lapsiavioliittoja vastaan

Video on julkaistu tänään, 23.8.2022 kello 14, sosiaalisessa mediassa:

Kehitysyhteistyöjärjestö Fidan suurin vuosittainen varainhankintakampanja, Eväät elämään, haastaa kääntämään katseen Bangladeshin tyttöjen oikeuksiin.

Etelä-Aasiassa lapsiavioliitot ovat yleisempiä kuin missään muualla maailmassa. Bangladeshissa lapsiavioliitot ovat lailla kiellettyjä. Siitä huolimatta noin 60 prosenttia tytöistä naitetaan lapsina, keskimäärin 15-vuotiaina. Heitä uhkaa kotiväkivalta ja liian aikaisesta raskaudesta johtuva kuolema. Bangladeshilaisen Brac-järjestön tutkimuksen mukaan koronapandemia on nostanut maassa lapsiavioliittojen määrää peräti 13 prosentilla ja niiden määrä on suurin 25 vuoteen.

Artisti Ilta julkaisee nyt musiikkivideon, joka omalta osaltaan auttaa estämään Bangladeshin lapsiavioliittoja. Kappale on tehty yhdessä Sakari Heikkilän kanssa, joka myös toimi sen tuottajana. Musiikkivideon unelmateemaan on myös suomalaisen katsojan helppo eläytyä.

Fidan kampanjan tuotolla ehkäistään lapsiavioliittoja esimerkiksi järjestämällä työpajoja lapsiavioliittojen haitallisuudesta yhteisöissä, tukemalla koulunkäyntiä sekä kouluttamalla opettajia. Lasten kanssa opetellaan unelmoimaan.

‒ Tyttöjen oikeudet ovat pandemianjälkeisessä maailmassa uhattuina enemmän kuin koskaan – tämä näkyy muun muassa lapsiavioliittojen historiallisena nousuna. Tilanne on myös Bangladeshissa erittäin huolestuttava, Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola kertoo.

Laulaja-lauluntekijä Ilta sävelsi ja sanoitti Fidan kampanjalle Unelmia-nimisen kappaleen, josta tehtiin musiikkivideo.



‒ On hurjaa, missä tilanteessa moni tosi nuori lapsi maailmalla on. Ei ole todellakaan helppoa tehdä kappaletta tästä aiheesta ilman, että se kuulostaa kliseeltä ja tekopyhältä. Halusin kappaleen olevan totta. Mietin jatkuvasti kappaletta tehdessäni, että jos siskontyttöni istuisi vieressäni ja kuuntelisi, mitä haluaisin hänelle unelmista kertoa. Kappaleen pääviesti on, että vaikka välillä lähtökohdat tuntuvat epäreilulta, ”pidä kii sun unelmista”. Mikä parasta, voi auttaa myös maailman toisella puolella eläviä toteuttamaan unelmiaan, Ilta toteaa.

Sponsoriyritykset lahjoittavat kampanjaan euron jokaista Facebookissa ja Instagramissa videoon tullutta kommenttia ja jakoa kohden. Mukana lahjoittamassa ovat Remppa-Henkka Oy, Jonecon Oy, HalpaHalli, Samla Capital, 24Rent, Pikavuokraus Oy ja AVconcept.



Lapsiavioliitot Bangladeshissa

Lapsiavioliittojen henkiset ja fyysiset seuraukset ovat mittavat:

• Raskauden ja synnytyksen aiheuttamat komplikaatiot ovat Bangladeshissa suuri syy 15–19-vuotiaiden tyttöjen kuolemille.

• Kotiväkivallan todennäköisyys on alle 15-vuotiaana naimisiin menneiden kohdalla 50 prosenttia suurempi kuin sitä vanhempien kohdalla.

Bangladeshissa syitä lapsiavioliitoille ovat muun muassa:

• perheen taloudelliset haasteet

• tyttöjen koulutuksen väheksyminen

• tytön ja perheen maineen suojeleminen

• yhteisön paine.

Naittaminen tapahtuu nopeasti ja usein illan pimeydessä.

‒ Kun palasimme koulusta, ystäväni kuuli menevänsä naimisiin. Seuraavana päivänä menin yksin kouluun, sillä hän oli jo naimisissa, kertoo 14-vuotias Nabitha.



Tietoa artistista ja musiikkivideosta

Nuori ja lahjakas laulaja-lauluntekijä Ilta on Suomen valovoimaisimpia artisteja. Voimakkaista tulkinnoistaan tunnettu Ilta on saavuttanut vuoden 2020 esikoisalbumillaan jo voiton Iskelmä Gaalan Vuoden tulokkaana sekä ehdokkuuden vuoden 2021 Emma Gaalassa. Esikoisalbumin jälkeen ilmestynyt Kelle mä soitan -kappale nosti Iltan kertaheitolla maan eturivin artistien joukkoon. Ilta sijoittui biisillä vuoden 2021 UMK:ssa kolmanneksi ja nyt Spotifyn ja radiosoittolistojen kärjessä komeillut kappale on striimannut jo platinaa. Tällä hetkellä Ilta työstää lisää musiikkia luottotiiminsä, eli Väinö Walleniuksen, Lasse Piiraisen ja Kerttu Suonpään kanssa. @iltaofficial

Videotuotanto: Noster Films (ohjaaja: V-P Kangas, tuottaja Fida International ry)

Videon julkaisija: Fida International ry

Tietoa Fidasta

Fida on suomalainen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka tekee työtä yli 50 maassa. Fida on saanut ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea jo vuodesta 1974. Fidan suomalaiset työntekijät ulkomailla ja laaja kumppaniverkosto varmistavat avun tehokkaan ja luotettavan perillemenon.