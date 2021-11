Laura Ertimon ja Mari Ahokoivun "Aika matka!" ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi

Laura Ertimon ja Mari Ahokoivun Aika matka! – Lotta, Kasper ja luontokadon arvoitus on valittu vuoden 2021 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaaksi. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa ja se annetaan Suomen Kirjasäätiön tunnustuksena ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Tänä vuonna voittajan valitsee 1.12. futuristi, tietokirjailija Perttu Pölönen.

Palkintolautakunnan perustelut:

Matka luontokadon arvoitukseen sujuu jouhevasti kuvan ja sanan yhteispelillä. Teksti polveilee pienen pienistä valtavan suuriin asioihin, eri ikäisten tiedonjanoa tyydyttäen. Ilmeikäs kuvitus kulkee tekstin rinnalla, intoutuen välillä omaksi, itsenäiseksi sarjakuvaseikkailukseen, jossa tulevaisuus, nykyisyys ja historia yhdistyvät. Kokonaisuus on eloisa runsaudensarvi, joka houkuttelee tutkimaan, palaamaan ja vaikuttamaan.

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi elokuva- ja tv-alan asiantuntija Petri Kemppinen ja jäseninä kirjastoalan asiantuntija Päivi Jokitalo ja kehittämispäällikkö Emmi Jäkkö.

Muut palkintoehdokkaat ovat:

Dess Terentjeva: Ihana (WSOY), Pia Krutsin, kuvitus Jani Ikonen: Kaupunki Kukaties (WSOY), Timo Parvela, kuvitus Pasi Pitkänen: Kepler62 Terra: Kloonit (WSOY), Anne-Maija Aalto: Mistä valo pääsee sisään (Otava) ja Malin Kivelä, Martin Glaz Serup & Linda Bondestam: Om du möter en björn / Jos kohtaat karhun (Förlaget / Teos)

Laura Ertimo (s. 1977) on maantieteilijä ja tietokirjailija. Teoksissaan hän kutoo oivaltavasti yhteen tarkat faktat ja mieltä kutkuttavat tarinat. Ertimon tietokirjat ovat herättäneet paljon huomiota myös ulkomailla. Laura Ertimo palkittiin vuonna 2020 Suomen tietokirjailijat ry:n lasten ja nuorten tietokirjapalkinto Tietopöllöllä.



Mari Ahokoivu (s. 1984) on Kööpenhaminassa asuva kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Hänen kynästään on syntynyt muun muassa sarjakuvaromaani Oksi.



Aika matka! -kirjassa Lotta ja Kasper hyppäävät aikakapseliin ja matkaavat menneisyyteen. Uskomattoman seikkailun aikana paljastuu, millä tavoin ihminen on nakertanut luonnon monimuotoisuutta viime vuosisatoina. Ystävykset innostuvat etsimään ratkaisuja. Miten varmistamme, että maapallo pursuaa elämää myös tulevaisuudessa?



Ertimon ja Ahokoivun aikaisemman, vuonna 2019 ilmestyneen Ihme ilmat! – Miksi ilmasto muuttuu -kirjan oikeudet on myyty jo viiteentoista eri maahan. Kirjaan pohjautuva Ihme ilmat! – Puuhakirja ilmaston pelastajille ilmestyi keväällä 2021. Aika matka! on syksyn 2021 uutuuskirja.



Laura Ertimo ja Mari Ahokoivu vierailevat Akateemisessa Kirjakaupassa (Keskuskatu 1, Helsinki) keskiviikkona 10.11. klo 17 ja Rosebud Sivullisessa (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki) lauantaina 13.11. klo 12.



