Laura Laineen lasiveistoksia Salon taidemuseo Veturitallin Sivuraide-galleriassa 14.5. alkaen

Salon taidemuseo Veturitallin galleria Sivuraiteessa nähdään kesällä ilmeikkäitä ja mielikuvituksellisia lasiveistoksia piirtäjänä ja myös lasitaiteilijana tunnetulta kuvataiteilija Laura Laineelta (s. 1983). Laineen piirtämiä surrealistisia, langanlaihoja naisia hulmuavine hiuksineen on nähty niin New Yorkin päärautatieaseman metrotunnelissa kuin kansainvälisten aikakauslehtien sivuilla. Lasi on kuitenkin tuntunut mahdollistavan hänelle sellaista, mihin kynä ei ole pystynyt. Ensimmäiset lasiteoksensa taiteilija esitteli kutsuttuna taiteilijana Hollannin kansallisessa lasimuseossa vuonna 2014, minkä jälkeen Laine on jatkanut materiaalin huolellista tutkimista.

Lasi on haastava ja kallis materiaali ja sen läpikuultava aineettomuus lumoaa olemuksellaan. Laineen teosten runsaus vie tulkinnan helposti barokin ja rokokoon muotoihin. Samoin hänen käyttämänsä keinot tuovat mieleen pop-taiteen maailman. Laine on kiinnostunut väreistä, maalauksellisuudesta ja lasin rajattomista mahdollisuuksista.

Teosten muotokieli on löytynyt Laineen piirustuspöydällä vapaasti piirtäen. Laine hurmaantuu tarinoista ja myyteistä, joissa tapahtuu muodonmuutos, tai ajatus sellaisesta leijailee ilmassa. Tarinoissa ihminenkin voi saada kasvin muodon. Muuntumisen ajatus on ollut myös näyttelyn teosten lähtökohta; taiteilija on tutkinut kasvien ja kasvillisuuden (flora) elämää ja kiinnostunut sen suhteesta ihmiskehoon. Ihmisen ja kasvien fyysiseen olemukseen liittyy todellista tai kuviteltua samankaltaisuutta – molempien elämänkaaressa kasvetaan ja muututaan. Muutos on elämää eteenpäin vievä voima ja jossain vaiheessa tulee kukoistuksen hetki.

Laine ei ole kuitenkaan halunnut toisintaa kasvimaailmaa veistoksilla, jotka viittaisivat suoraan tuttuun esikuvaan. Rönsyily lasimateriaalin kanssa on synnyttänyt hehkuvia, tuntemattomia kasveja ja syvänmeren uusilta korallilajeilta näyttäviä hahmoja. Tšekkiläiset puhaltajamestarit ovat puhaltaneet teokset Nuutajärven lasikylässä yhteistyössä taiteilijan kanssa. Tämä menetelmä vaatii yhteistyötä ja se viehättää taiteilijaa – kontrollin ja vastuun antaminen myös muille vapauttaa.

Laura Laine on opiskellut vaatesuunnittelua Taideteollisessa korkeakoulussa (nykyinen Aalto-yliopisto) ja valmistunut taiteen kandidaatiksi. Hänen piirustuksiaan ja kuvituksiaan on nähty kansainvälisten lehtien sivuilla ja muotimerkkien kampanjoissa. Tällä hetkellä taiteilija työskentelee pääasiassa oman taiteellisen tuotantonsa parissa ja piirustuksiin painottuvia näyttelyitä nähdään muun muassa Yhdysvalloissa. Taiteilija asuu ja työskentelee Helsingissä.