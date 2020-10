Laura Pehkosen KOMBO levittäytyy ympäri Jakomäen Sydäntä

Helsingin Jakomäkeen on valmistunut uusi prosenttiperiaatteella toteutettu julkinen teos keramiikka- ja kuvataiteilija Laura Pehkoselta. Eri puolille Jakomäen Sydän -uudisrakennusta kollaasimaisesti levittäytyvä teos on abstrakti keraaminen seinäreliefi. Teoksen laajin yhtenäinen kokonaisuus ottaa haltuun lähes seitsemäntoistametrisen seinän ruokalaan johtavalla käytävällä. Päiväkodin ja nuorisotilojen seinillä on pienempiä reliefejä, ja niitä on muurattu myös kolmen sisäpihan tiiliverhoiluun.

Laura Pehkonen: KOMBO, 2020 (kuusiosainen teoskokonaisuus Jakomäen Sydän -rakennuksessa) © Kuva: HAM/Hanna Kukorelli

Käsin valmistettujen keramiikkakappaleiden raaka-aineita ovat erilaiset savet, mm. posliini, mustasavi ja punasavi. Joitakin teoksen osia on valmistettu samasta kotimaisesta punasavesta, jolla Jakomäen Sydämen ulkoseinien tiiliverhoilu on toteutettu. Yhdessä keraamisessa osassa on tulivuoren tuhkaa, toisessa Amazonin sademetsän jokisuiston savea perinnetekniikalla työstettynä. Eri puolilta maailmaa haettujen savilaatujen ja työtapojen lisäksi teos saa ominaisluonteensa erilaisista keramiikan pintatekniikoista, kuten lasituksista, maalauksista, kultauksesta ja siirtokuvista. Laura Pehkosen mukaan teoksen luomisessa häntä inspiroi eri kulttuurien ja aikakausien tekniikat, joita käyttämällä hän loi teokseen ikään kuin keramiikan maailmanlaajuista ja ajallista karttaa. Taiteilija on suunnitellut teoksen katsottavaksi ja kosketeltavaksi. Keramiikan pintastruktuurit yhdessä väri- ja tekniikkavaihteluiden kanssa ovat tärkeä osa teosta ja sen kokemista. Reliefin erilaiset ryppäät asettuvat seinäpinnoilla eri korkeuksille rakennuksen eri pituiset käyttäjät huomioiden. KOMBO-teoksessa rytmillä on tärkeä rooli. Kaukaa katsottaessa hahmottuu suuria linjoja; lähelle tultaessa paljastuu pieniä paikallisia liikehdintöjä ylös, alas, viistoon ja kierteelle. Käsinmaalatut yksityiskohdat, siveltimenvedot ja sävynvaihtelut kuljettavat katsetta. Rytmin lisäksi tärkeä rooli on teoksen abstraktiudella. Taiteilijan mukaan ei-esittävä teos ei sulje pois kenenkään tulkintatapaa, vaan tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaisten ja intuitiivisten mielikuvien syntyyn. Teoksen olemus on vähän kuin tajunnanvirta, joka alkaa sattumanvaraisesta pisteestä, etenee, vahvistuu, tekee silmukan ja asettuu uusiin uomiin. Helsingin kaupunki noudattaa prosenttiperiaatetta, mikä tarkoittaa, että kaupungin kiinteistöjen uudis- tai korjausrakentamisen kustannuksista noin prosentti varataan uuden julkisen taiteen toteuttamiseen. Viime vuosien vilkas rakentaminen on mahdollistanut taiteen tilaamisen useisiin julkisiin rakennuksiin eri puolilla kaupunkia. HAM Helsingin taidemuseo toimii hankkeissa taideasiantuntijana, ja teokset liitetään osaksi HAMin taidekokoelmaa.

