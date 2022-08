Lauri Timgren aloitti UKKO.fin konsernin uutena toimitusjohtajana 1.8.2022

– On erittäin hienoa, että saimme Laurin konsernimme johtoon. UKKO.fi on kasvanut 10 vuodessa kevytyrittäjille tutusta laskutuspalvelusta palvelemaan yhä suurempaa joukkoa erilaisia itsenäisiä yrittäjiä. Tulevaisuudessa haluamme tarjota entistä laajemmin palveluita ja työkaluja itsenäisille yrittäjille yritystoiminnan muodosta riippumatta sekä Suomessa että kasvavissa määrin myös kansainvälisesti, UKKO.fi:n hallituksen puheenjohtaja Petri Kalliokoski kertoo.

– Arvostamme erityisesti Laurin yrittäjätaustaa, osaamista ja kokemusta rahoitusalalta sekä hänen taustaansa erilaisten teknologiayritysten kehittämisessä, Kalliokoski lisää.

Ennen UKKO.fi:tä Timgren on työskennellyt muun muassa teknologiayrittäjänä ja johtotehtävissä Santanderilla. Hän on myös hallituksen jäsenenä teknologiayrityksissä.

-UKKO.fi:n missio tehdä yrittäjyydestä helppoa kaikille on innostava, ja haluan olla mukana kehittämässä entistä parempia mahdollisuuksia yrittää, sekä Suomessa että kansainvälisesti, Timgren toteaa.

– Odotan innolla, että pääsemme jatkossa auttamaan entistä useampaa yrittäjää monipuolisen ja helppokäyttöisen palveluvalikoiman avulla. Yrittämisen helpottaminen ja tukeminen ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä aiheita, ja työelämän murros luo palveluillemme jatkuvasti vahvaa kysyntää ja tarvetta, Timgren jatkaa.

UKKO.fi-konserni tarjoaa ja tuottaa helppokäyttöisiä digitaalisia työkaluja itsenäisille yrittäjille. Suomen suurin kevytyrittäjyyspalvelu on saanut viime vuosina rinnalleen toiminimen kirjanpitoon tarkoitetun UKKO Toiminimiyrittäjyys -palvelun ja UKKO Kevytyritys -palvelun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana UKKO.fi on saattanut yrittäjyyden polulle jo yli 140 000 itsenäistä yrittäjää ja työtä on laskutettu yli 500 miljoonalla eurolla.





Lisätietoja:

Lauri Timgren

Toimitusjohtaja

puh: 0503411960

Email: lauri.timgren@ukko.fi

Petri Kalliokoski

Hallituksen puheenjohtaja

Puh: 040 526 7122

Email: petri.kalliokoski@iki.fi



Leena Honkajuuri

Viestintäpäällikkö

Puh: 0401955943

Email: leena.honkajuuri@ukko.fi