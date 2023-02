Lausunto Nordic Ren-Gas Oy:n Lahden Power-to-Gas-tuotantolaitoksen YVA-ohjelmasta

Yhteysviranomainen pitää arviointiohjelmaa riittävänä ottaen huomioon ohjelmavaiheen sisältövaatimukset. Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa hankkeen ja ympäristön nykytilan kuvausta. Vaikutusten arvioinnissa korostuvat laitoksen rakentamisen ja toiminnan aikaisten liikenne-, melu- ja vesistövaikutusten arviointi sekä häiriö- ja onnettomuustilanteiden vaikutusten arviointi. Arviointiselostuksessa tulee esittää myös muun muassa maisemaan upotettu havainnekuva laitoksesta, onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutusten mallinnuksia sekä arvioida laitoksen toiminnan ja muiden alueen toimijoiden yhteisvaikutuksia ympäristöön.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle. Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Lahden Kymijärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä. Lahden kaupunki on kuuluttanut vireille hankealuetta koskevan asemakaavamuutoksen (Möysä, Koksikatu 8).

YVA-ohjelma on toiminnanharjoittajan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi.

YVA-ohjelma ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on luettavissa sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla (ymparisto.fi).