Lauttarantatöitä Bergön lauttapaikalla, muutoksia lossiliikenteeseen (Pohjanmaa)

Arbeten vid färjfästena vid Bergö färjeläge, ändringar i färjetrafiken (Österbotten) 14.2.2022

Vid färjfästena på Bredskär och Granö vid Bergö färjeläge kommer strandkonstruktionerna att byggas om och förnyas under tiden 1.4.2022–31.8.2022. Färjetrafiken dirigeras under entreprenaden till omvägar på båda stränderna. Under arbetets gång kan det bli ändringar i färjornas tidtabeller och man bli tvungen att ställa in vissa turer. Fintraffics vägtrafikcentral informerar om störningar i trafiken dygnet runt.