Leevi Nakari jälleen palkintokorokkeelle Kanadan ATSX 500-kisassa – Mirko Lahti jatkoi nousuaan alamäkiluistelun MM-sarjassa

Kaksi edellistä osakilpailua Rautalammilla ja Jokohamassa voittanut 19-vuotias Leevi Nakari vankisti asemaansa alamäkiluistelun nuorten MM-sarjan kärjessä, kun Red Bull Ice Cross World Championship jatkui Kanadassa ATSX 500 -osakilpailulla. Mirko Lahti ja Antti Tolvanen jäivät täpärästi ulos miesten sarjan finaalista.

Leevi Nakari sijoittui Le Massif de Charlevoixin radalla toiseksi ja kuittasi itselleen 450 MM-pistettä. Juniorisarjan voiton vei yhdysvaltalainen hallitseva maailmanmestari Johanny Velasquez, joka ylitti maaliviivan ensimmäisenä ennen Nakaria. Kolmanneksi luisteli kotiyleisönsä edessä kilpaillut kanadalainen Mikael Legare.

"Jäin liian kauas Velasquezista, että olisin enää pystynyt pääsemään hänestä loppusuoralla ohi. Kauden neljäs palkintokorokesijoitus kuitenkin lämmittää mieltä. Mestaruustaistelusta on tulossa erittäin mielenkiintoinen", Nakari kertoi kisan jälkeen.

Nakari johtaa nuorten MM-sarjaa kahdeksan osakilpailun jälkeen 225 pisteen erolla ennen ranskalaista Arthur Richalet-Chauderia. Voiton Kanadassa vienyt Velasquez nousi kokonaispisteissä kolmanneksi.

Miesten sarjassa kanadalainen Kyle Croxall pääsi juhlimaan kauden toista osakilpailuvoittoaan. Palkintokorokesijoitus oli Croxallille jo kauden viides, ja hän nousi MM-sarjan kokonaistilanteessa tasapisteisiin hallitsevan maailmanmestarin Cameron Naaszin kanssa. Itävaltalainen Marco Dallago oli toinen, ja kolmannen podiumpaikan valloitti kanadalainen John Fisher.

Mirko Lahti ja Antti Tolvanen jäivät täpärästi ulos finaalista. Molemmat sijoittuivat omissa semifinaaleissaan kolmansiksi. Suomalaiskaksikko jyräsi pikkufinaalissa kaksoisvoittoon, joten Lahti oli lopputuloksissa viides ja Tolvanen kuudes.

"Oma kisa hajosi semifinaaleissa siihen, että Marco Dallago veti aika röyhkeästi ensimmäiseen mutkaan. John Fisher tuli sitten viimeisessä mutkassa imusta ohi. Jälleen jäi siis jossiteltavaa. Olisi ollut finaalissa näytettävää", Lahti summasi kisaviikonloppuaan.

Lahti paranteli asemiaan MM-sarjassa nousemalla kahdeksannelta sijalta kuudenneksi. Lahden ero kärkipaikkaa hallussaan pitäviin Cameron Naasziin ja Kyle Croxalliin on 1145 MM-pistettä, kun jäljellä on kolme osakilpailua. Tolvanen on toiseksi parhaana suomalaisena MM-sarjassa sijalla 18.

Naisten sarjassa palkintokorokkeella nähtiin sama kolmikko, kuin viikko sitten Jokohamassa. Tällä kertaa voiton vei hallitseva maailmanmestari Amanda Trunzo (USA), joka luisteli kauden toiseen osakilpailuvoittoonsa. Jokohaman osakilpailun voittanut Maxie Plante (CAN) oli toinen ja Jacqueline Legere (CAN) laski kolmanneksi.

"En saanut kovin hyvää starttia. En tiennyt miten lähellä muut ovat, joten yritin vain pitää vauhtia yllä ja linjat suljettuna. Nyt edessä on lyhyt tauko ennen seuraavaa osakilpailua. Yritän saada itseni kuntoon, jotta olen valmiina kauden viimeisiä kisoja varten", Trunzo kommentoi voittoaan.

Naisten maailmanmestaruustaistelusta on muodostumassa Jacqueline Legeren ja Amanda Trunzon välinen kamppailu. Legere johtaa MM-sarjaa kahdeksan osakilpailun jälkeen ainoastaan 125 MM-pisteen erolla ennen Trunzoa.

Miesten lopputulokset / Le Massif de Charlevoix ATSX 500: 1. Kyle Croxall (CAN), 2. Marco Dallago (AUT), 3. John Fisher (CAN), 4. Cameron Naasz (USA), 5. Mirko Lahti (FIN), 6. Antti Tolvanen (FIN), 7. Gabriel Renaud (CAN), 8. Skyler Diamond-Burchuk (CAN), 9. Luca Dallago (AUT), 10. Steven Cox (CAN).

Nuorten lopputulokset / Le Massif de Charlevoix ATSX 500: 1. Johanny Velasquez (USA), 2. Leevi Nakari (FIN), 3. Mikael Legare (CAN), 4. Andrew Worling (GBR), 5. Skyler Diamond-Burchuk (CAN), 6. Guillaume Libert (FRA), 7. Mike Tremblay (CAN), 8. Eli Schaffer (USA), 9. Emile Levesque (CAN), 10. Bryce Hunt-Parker (CAN).

Naisten lopputulokset / Le Massif de Charlevoix ATSX 500: 1. Amanda Trunzo (USA), 2. Maxie Plante (CAN), 3. Jacqueline Legere (CAN), 4. Dominique Lefebvre (CAN), 5. Anais Morand (SUI), 6. Alicia Blomberg (CAN), 7. Veronika Windisch (AUT), 8. Clemence Renaud (CAN), 9. Bianca Lott (USA), 10. Michelle Mulder (CAN).

Alamäkiluistelun vauhdikas MM-sarja pitää sisällään yhteensä 11 osakilpailua. Sarjoja on kolme: miehet, naiset ja nuoret. Kauden aikana vieraillaan seitsemässä maassa ja kolmessa eri maanosassa. MM-sarjan 11 osakilpailua on jaettu kolmeen eri kategoriaan: ATSX 250, 500 ja 1000. Maailmanmestaruuspisteitä voi kerätä kauden mittaan jokaisesta osakilpailusta. ATSX 1000 -kisoista kaksi parasta tulosta, ATSX 500 -kisoista kolme parasta tulosta ja ATSX 250 -kisoista vain paras tulos lasketaan kauden päätteeksi mukaan jokaisen luistelijan MM-pisteisiin.

Kauden päätapahtumat – ATSX 1000 -osakilpailut – järjestetään Jokohamassa (Japani) ja Moskovassa (Venäjä). Alamäkiluistelun MM-sarjan pääjärjestäjänä toimii All Terrain Skate Cross (ATSX) eli kansainvälinen alamäkiluisteluliitto.

Lajissa kilpailijat kiitävät neljän urheilijan erissä kapeaa, jäädytettyä rataa pitkin kohti maaliviivaa. Vauhti nousee parhaimmillaan jopa 80 kilometriin tunnissa. Radat sisältävät hyppyjä, töyssyjä, tiukkoja kurveja, pudotuksia, ylä- ja alamäkiä. Ratojen pituudet vaihtelevat 200 metristä 700 metriin. Kisojen yhteislähdöissä kaksi nopeinta luistelijaa etenee seuraavaan erään, kahden hitaimman pudotessa jatkosta. MM-sarjassa pisteitä kerätään jokaisesta osakilpailusta ja kauden päätteeksi suurimman pistepotin saalistanut urheilija voittaa maailmanmestaruuden.

Miesten sarjassa maailmanmestaruutta puolustaa yhdysvaltalainen Cameron Naasz, jolle viime kauden MM-titteli oli uran kolmas. Naaszin suurimpia haastajia ovat tällä kaudella Mirko Lahden lisäksi kanadalaisveljekset Kyle Croxall ja Scott Croxall sekä itävaltalaisveljekset Luca Dallago ja Marco Dallago.

Myös naisten sarjassa MM-pokaali meni viime kaudella Yhdysvaltoihin, kun Amanda Trunzo luisteli toiseen peräkkäiseen maailmanmestaruuteensa. Trunzon suurin haastaja on kahdesti maailmanmestaruuden voittanut kanadalainen Jacqueline Legere, joka sijoittui viime kaudella MM-sarjassa toiseksi. Kauden avauskilpailussa Judenburgissa korkeimmalle korokkeelle nousi viime kaudella MM-sarjassa kolmanneksi sijoittunut sveitsiläinen Anaïs Morand.

Nuorten MM-sarjassa hallitseva maailmanmestari on yhdysvaltalainen Johanny Velasquez, joka viime kaudella voitti maailmanmestaruuden 350 MM-pisteen erolla ennen suomalaista Joni Saarista. Leevi Nakari oli viime kaudella toiseksi paras suomalainen nuorten MM-sarjassa, sijoittuen MM-rankingissa kuudenneksi.

Kaikki kolme ATSX 1000-osakilpailua näkyy suorana Red Bull TV:ssä ja Suomessa kisat näyttävät MTV.

Red Bull Ice Cross World Championship 2019-2020

28.12. Judenburg, Itävalta – ATSX 500

11.1. Pra Loup, Ranska – ATSX 500

18.1. Mont Du Lac, Yhdysvallat – ATSX 500

1.2. Percé, Kanada – ATSX 250

8.2. Rautalampi, Suomi – ATSX 500

15.2. Yokohama, Japani – ATSX 1000

22.2. Igora, Venäjä – ATSX 500

22.2 Le Massif, Kanada - ATSX 500

7.3. Jekaterinburg, Venäjä – ATSX 250

14.3. Seisaralm, Italia – ATSX 250

21.3. Moskova, Venäjä – ATSX 1000

ATSX 1000 -kisoista MM-pisteisiin lasketaan mukaan luistelijan kaksi parasta tulosta, ATSX 500 -kisoista kolme parasta ja ATSX 250 -kisoista ainoastaan paras tulos.

Alamäkiluistelu on nyt virallisesti Ice Cross

Lajin virallinen nimi tiivistyy tälle kaudelle muotoon Ice Cross. MM-sarja kantaa nimeä Red Bull Ice Cross World Championship (lyhenne RBIC). Aiemmin käytössä olleet nimitykset Ice Cross Downhill ja Crashed Ice jäävät pois käytöstä.