Legendaarinen Amarillo laajenee ruokakauppaan

Ruokakauppojen hyllyille tuodaan nyt Amarillo-tuotemerkillä neljä valmisruokaa, kaksi salaattibowlia ja kaksi burritoa. Annokset ovat saaneet inspiraationsa Amarillo-ravintoloiden makumaailmasta, ja niiden suunnittelusta vastaavat Amarillon keittiömestarit. Annokset valmistetaan tuoreista ja laadukkaista raaka-aineista ravintolatasoa hakien.

- Laadukas valmisruoka on viime vuosien yksi merkittävimmistä trendeistä ruokakaupassa. Olemme vastanneet kysyntään tuomalla tuoretta sushia kattavasti koko Suomeen sekä lisäämällä muutenkin laadukkaan ja ravintolahenkisen valmiin ruoan tarjontaa. Alueosuuskaupoissamme on myös kokeiltu eri ravintoloiden tuotteiden myymistä ruokakaupassa, ja esimerkiksi Rosson pitsojen osalta kokemukset ovat positiivisia. Siksi oli luontevaa kysyä asiakkailtamme, millaisia tuotteita S-ryhmän ravintoloista kauppaan toivotaan, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa.

S-ryhmän asiakastutkimuksessa* selvisi, että suomalaiset toivoivat kauppaan erityisesti arvostetun Amarillon tuttuja makuja helpoissa muodoissa. Laadukas valmisruoka ja mukaan otettavat on-the-go-tuotteet ovat asiakkaiden mieleen. Tähän vastataan nyt valmisruoilla, salaattibowleilla ja burritoilla.

- Amarillolla on pitkä kokemus suomalaisten makunystyröiden kutkuttamisesta ja se on myös vahvasti ajassa kiinni. Perinteiseen tex-mex-makumaailmaan on reseptiikassa raikas ja moderni ote. Kaiken ytimessä on maku ja laatu, kuvailee S-ryhmän ravitsemiskaupan johtaja Harri Havia.

Amarillo-tuotesarjan rinnalle on ensi vuodelle suunnitelmissa tuoda muitakin ravintoloista tuttuja makuja ruokakauppaan.

Amarillo-tuotesarjan tuotteet:

Valmisateriat: Texican Chicken, Fresh Mex Steak, Chili Con Vege, Chili Con Carne

Salaattibowlit: Chicken Cobb Bowl, Halloumi & Hummus Bowl

Burritot: Green Burrito, Chicken Burrito

Tuotekuvat: https://dam.s-cloud.fi/app/#/s/QzY7r5flTY

*Vastaajia 3200