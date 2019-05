Legendaarinen perulaisyhtye Cumbia All Stars ensimmäistä kertaa Suomeen

Helsingin heinäkuu kuumenee, kun legendaarisista perulaismuusikoista koostuva Cumbia All Stars -yhtye saapuu ensimmäistä kertaa konsertoimaan Suomeen. Tarttuvista lattarirytmeistään tunnettu Cumbia All Stars esiintyy Savoy-teatterissa heinäkuun 2. päivä. Konsertin liput ovat myynnissä Lippu.fi:ssä.

Seitsenhenkinen Cumbia All Stars koostuu legendaarisista perulaismuusikoista, jotka olivat luomassa 1960-luvun Perussa alkunsa saanutta Peruvian Cumbiaksi tai Chichaksi kutsutta musiikkityyliä. Valtavaan suosioon noussut musiikkityyli yhdistelee cumbian tanssirytmejä rock-musiikista tuttuihin sähkökitaroihin ja syntetisaattorisoundeihin. Autenttinen Cumbia All Stars on kysytty esiintyjä niin Latinalaisessa Amerikassa, Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Yhtye vieraili Euroopassa viimeksi kaksi vuotta sitten, jolloin perulaismuusikot esiintyivät mm. maailman suurimpiin festivaaleihin lukeutuvalla Glastonburyn festivaaleilla Englannissa. Cumbia All Stars julkaisi viimeisimmän La Vuelta Del Tigre -albuminsa vuonna 2017. Kesällä 2019 yhtye kiertää näillä näkymin viimeisen kerran Euroopassa.

Cumbia All Stars tarjoaa Savoyssa keinuvien rytmien ja aurinkoisten melodioiden illan, jossa kuullaan cumbiaklassikoita ja harvinaisia helmiä.

Katso täältä, miten yhtye itse kuvailee musiikkiaan ja kertoo tarinaansa: http://bit.ly/2VhDp7H

Katso täältä yhtyeen Quiero Que Amanezca -video: http://bit.ly/2LtxIz4

Kuuntele yhtyeen tuorein La Vuelta Del Tigre -albumi täältä: https://spoti.fi/2PU5k7Q



Cumbia All Stars -kokoonpano

Lucho Carrillo, laulu

Lucho Reyes, kitara

Cesar Nicho, kitara

Manuel Pecho, basso

Dante Reyes, rummut

Ernesto "Sanguito" Cadenas, congat

Héctor “Chiquito” Mattos, bongot

Konsertti:

SavoyWORLD: Cumbia All Stars

Savoy-teatteri 2.7.2019 klo 19.00

Liput alkaen 37€, osta liput täältä.



Kesto n. 2 h, sisältää väliajan



Tuotanto: Savoy-teatteri

www.savoyteatteri.fi