Legendaarinen Piste Rukalla koki täysuudistuksen – ympärivuotiseksi muuttuva rinneravintola avaa ovensa viikonloppuna

Nimensä mukaisesti Rukan kylän keskipisteessä sijaitseva Piste avasi ovensa hiihtokansalle jo vuonna 2000. Vuosien varrella rinneravintolasta on muodostunut keskeinen osa Ruka-kokemusta. Nyt suosittu sesonkiravintola muuttuu ympärivuotiseksi monitoimiravintolaksi, joka on avoinna aina lounasajasta yön pikkutunneille saakka.

- Kesämatkailu ja tapahtumatarjonta Kuusamossa ovat kovassa kasvussa ja ympärivuotiselle toiminnalle on syntynyt selkeä tarve. Ruka kehittyy ja Piste rohkeasti yhdessä sen kanssa. Kehitystyön tavoitteena on ollut rakentaa Pisteestä lämmintunnelmainen koko kansan takkahuone, jossa viihdytään ja viivytään, kertoo ravintoloitsija Perttu Pesonen.



Pesosen mukaan investoinnin tavoitteena oli ottaa keskeisestä sijainnista kaikki irti ja luoda aikaa kestävä ravintolakokonaisuus, joka toimii vuoden ympäri palvellen kaikkia alueen matkailijoita ja asukkaita.

- Jo pelkästään lokaatio heti rinteen alapuolella uuden gondolihissin vieressä on lyömätön. Piste tullaan palauttamaan arvoonsa Rukan kiinnostavimpana kokoontumispaikkana, jonka niin laskettelijat, aktiivimatkailijat, paikalliset, perheet ja kaveriporukat löytävät – oli kesä tai talvi, Pesonen lisää.



Kansainvälistä hiihtomajatunnelmaa ja makuja maailmalta



Mittavan remontin myötä tilaa on selkeytetty ja sitä tullaan avartamaan entisestään näyttävin, rinteeseen avautuvin ikkunoin. Uudessa ilmeessä voi aistia ripauksen kansainvälistä hiihtomajatunnelmaa, johon inspiraatiota on haettu esimerkiksi Ranskan ja Sveitsin laskettelukeskuksista.

Pisteen lounas, à la carte -illallismenu sekä baarimenu tarjoilevat aamupäivästä iltamyöhään suosittuja makuja ympäri maailman – Amerikasta aina Italian kautta Aasiaan, smash burgereista erilaisiin bowleihin, pastoista vegaanisiin vaihtoehtoihin. Myös tuliset siivet tekevät näyttävän sisääntulon tunturiin.

Yhteistyökumppani Hartwall pitää huolen Taproom-tunnelmasta laajan hana- ja pullovalikoiman myötä, viinejä, cocktaileja, mocktaileja ja samppanjaa unohtamatta.



Myös suositut livekeikat jatkuvat maamme kärkiartistien noustessa uudistetulle estradille. Avajaisviikonloppuna odotetun talvisesongin käynnistävät Gasellit (pe 4.11.) ja Cledos (la 5.11.).

- Leppoisa lounas, koko perheen kaakaohetki, after ski -huurteiset, tunnelmallinen illallinen, livekonsertit ja yökerhojatkot – kaikki nämä toimivat uudessa Pisteessä saumattomasti yhteen. Piste on alueen edelläkävijä, joka vie rohkeasti koko Rukaa yhtenä Suomen kärkilaskettelukeskuksista eteenpäin, Pesonen summaa.



Uudistunut Piste on ravintoloitsija Perttu Pesosen, Rukakeskus Oy:n ja Tunturimax Oy:n yhteistyön tulos.

Lisätiedot:

Perttu Pesonen, ravintoloitsija

Puh. +358 400 170 308, perttu.pesonen@lbroy.fi



Ravintola Piste

Rukankyläntie 17

93825 Kuusamo

www.ravintolapiste.fi