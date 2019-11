Legendaarinen Töölön kisahalli uudistuu – ole uudistaja ja osallistu suunnitteluun

Liikkeellä marraskuussa -festivaali alkaa huomenna Helsingissä. 1.11.2019 09:25:53 EET | Tiedote

Tämän syksyn Liikkeellä marraskuussa -festivaali järjestetään Helsingissä 2.–10.11.2019. Stoassa nähdään Eleanor Bauerin A lot of moving parts ja Clara Fureyn Cosmic Love sekä Dana Michelin soolo CUTLASS SPRING, Caisassa Mart Kangron PAST PERFECT. Lisäksi Zodiakissa Janina Rajakankaan ja Neil Callaghanin Over Your Fucking Body ja Kiasma-teatterissa Théo Mercierin ja Steven Michelin Affordable Solution for Better Living.