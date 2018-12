Lehdistökutsu: Katowicen jälkilöylyt 17.12.

Lehdistökutsu

Katowicen jälkilöylyt

Eduskunnan kansalaisinfo

maanantaina 17.12. klo 12.30-14.30

Miten Katowicen ilmastokokouksessa kävi ja mitä se tarkoittaa ilmastotyölle Suomessa, EU:ssa ja globaalisti?

YK:n ilmastosopimuksen osapuolet kokoontuvat neuvottelemaan Pariisin sopimuksen toimeenpanosta ja uusista ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista Puolan Katowiceen 2.-14.12. Katowicen ilmastokokous on kriittinen askel vuonna 2020 voimaan astuvan Pariisin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Kokoukselta odotetaan yhteisiä linjauksia siitä, miten päästöt ja päästövähennykset lasketaan ja raportoidaan Pariisin sopimuksen puitteissa. Lisäksi maailman mailta odotetaan vastauksia siihen, miten maapallon keskilämpötilan nousu saadaan pidettyä alle 1,5 asteessa. Syksyllä julkaistu IPCC:n ilmastoraportin ja tutkijoiden viesti on selvä: Jotta tavoitteeseen päästään, ilmastotoimia on kiristettävä viipymättä.



Tilaisuudessa puheenvuorot käyttävät mm. Euroopan parlamentin delegaatiossa kokoukseen osallistuva MEP Miapetra Kumpula-Natri, Suomen ilmastopääneuvottelija Outi Honkatukia sekä Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Lisäksi paneelikeskusteluissa nähdään muita Katowicen kokoukseen osallistuneita eri kansalaisjärjestöistä ja elinkeinoelämästä. Sitran hiilineutraalista kiertotaloudesta vastaava johtaja Mari Pantsar käyttää tilaisuuden loppupuheenvuoron seuraavan vaalikauden ilmastotavotteista.

Tilaisuutta on mahdollista seurata livestreamina Miapetra Kumpula-Natrin Facebook-sivujen kautta (www.facebook.com/kumpulanatri/)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset sekä haastattelupyynnöt: Miapetra Kumpula-Natrin kotimaan avustaja Essi Virtanen, essi.virtanen@eduskunta.fi tai p. +358505290558

Katowicen ilmastokokouksen jälkilöylyt

Aika: 17.12. klo 12.30-14.30

Paikka: Eduskunnan kansalaisinfo

12.45 Tilaisuuden avaus

Katowicen ilmastokokous ja EU:n ilmastotavoitteet,

MEP Miapetra Kumpula-Natri (7min)

12.55 Kuinka kävi Suomen tavoitteiden kansainvälisessä ilmastopolitiikassa,

Suomen ilmastopääneuvottelija Outi Honkatukia (7min)

13.02 Toteutuuko lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen?,

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen (7min)

13.10 Paneelikeskustelu: Mitä seuraavaksi kansainvälisessä ilmastopolitiikassa? (30 min)

Miapetra Kumpula-Natri

Outi Honkatukia

Markku Ollikainen

13.50 Paneelikeskustelu: Kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä ja kansalaiset mukana ilmastotyössä (30 min)

Hanna Aho , Fingo

, Fingo Vesa Vuorenkoski , Akava

, Akava Hanna Ekman , Energiateollisuus

, Energiateollisuus Niklas Vaalgamaa, Allianssi

Keskustelua

14:20 Mitä seuraavan hallituksen ja komission pitäisi tehdä?

Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Tilaisuus päättyy