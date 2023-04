Lehdistökutsu: kirjailija Jens Lapidus esittelee viinejään

Jens Lapidus on parhaiten tunnettu jengirikollisuuden sisäistä logiikkaa käsittelevistä romaaneistaan, kuten Snabba Cash (suom. Rahalla saa), Mr Ykkönen ja Paratiisikaupunki.

Viime vuosina hänen kiinnostuksensa viinejä kohtaan on kasvanut, ja tämä on johtanut siihen, että hän on tuottanut kaksi omaa Snabba Cash -viiniä, cava ja barbera d´Asti.

Perjantaina 5.5. klo 18.45 Jens Lapidus kertoo viiniharrastuksestaan ja omista viineistään. Media on tervetullut osallistumaan tapahtumaan, joka sisältää viininmaistelua sekä keittiöpäällikkö Lukas Hemnellin suunnitteleman illallisen.

Paikka: Hanasaaren ravintola PLATS, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo.

Jos olet toimittaja ja haluat osallistua tapahtumaan, ota yhteyttä Hanasaaren viestintäjohtajaan Håkan Forsgårdiin, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373

Lue lisää Jens Lapiduksesta: https://like.fi/kirjailijat/jens-lapidus/