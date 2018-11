Lehdistökutsu: #NytOnPakko toimia – järjestöjen viesti Puolan ilmastokokouksen alla

Suomalaiset ympäristö- ja kehitysjärjestöt kertovat odotuksensa Katowicen ilmastokokoukselle ja kansainväliselle ilmastopolitiikalle toimittaja-aamukahveilla Ravintola Lasipalatsin kabinetissa tiistaina 27.11. klo 9.00.

YK:n ilmastoneuvottelut käydään Katowicessa, Puolassa 3.-14.12.2018. Kokouksen agendalla on Pariisin sopimuksen toimeenpanon säännöistä sopiminen, ilmastorahoitus, vahvempaan kunniahimoon tähtäävä Talanoa-vuoropuhelu ja IPCC:n raporttiin reagointi.

Puolan ilmastokokous on poikkeuksellisen tärkeä, sillä maiden on osoitettava, että Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano etenee. Hallitusten välisen ilmastopaneelin 1,5 asteen raportti on otettava vakavasti ja kaikkien maiden täytyy kiristää ilmastotavoitteita vuodelle 2030.

Suurimmat haasteet liittyvät Brasilian ja Yhdysvaltojen kaltaisten suurten maiden poliittisen tilanteen epävarmuuteen sekä maaryhmien väliseen dynamiikkaan. Keskeinen kysymys on, kuka kannattelee ilmastojohtajuutta lähivuosina.

Kansainvälisistä neuvotteluista alkaa ilmaston supervuosi, jonka aikana Suomi ja EU voivat ottaa kirittäjän roolin kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Näitä ja muita ajankohtaisia kysymyksiä taustoitetaan järjestöjen toimittaja-aamukahveilla.

Aika: tiistai 27.11.2018 klo 9.00-11.00

Paikka: Lasipalatsin Helsinki Kabinetti, Mannerheimintie 22 – 24

Ohjelma:

8:45-9:00 aamiaistarjoilu

9.00-10.30

Tervetuloa

Juha-Erkki Mäntyniemi, Fingo

Mitä 1,5 astetta tarkoittaa Suomelle?

Jyri Seppälä, Suomen Ilmastopaneeli

Järjestöjen odotukset Katowicen ilmastokokoukselle

Kaisa Kosonen, Greenpeace

Katowicesta alkaa ilmaston supervuosi – pelastuuko ilmastopolitiikka?

Hanna Aho, Fingo ja Otto Bruun, Suomen luonnonsuojeluliitto

10:30-11.00 Aikaa kysymyksille ja haastatteluille

Tiedotustilaisuuden järjestävät yhdessä Fingo, Greenpeace, Protect Our Winters Finland, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset pyydetään 23.11. klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sanna.ra@kepa.fi tai puh. 050 317 6704. Ilmoitathan samalla mahdollisista allergioista ja erityisruokavalioista.

HUOM! Kepa ja Kehys ovat yhdistymässä ja uuden yhteisen organisaation Fingon lanseeraustilaisuus on 26.11. https://www.kepa.fi/kepa-ry/organisaatio/yhdistyksen-kokoukset-ja-vaalit/fingon-syyskokous-2018