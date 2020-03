Lehdistökutsu: Tervetuloa MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelman julkistukseen

Kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartta saa kiitosta maankäyttösektorilta 4.2.2020 10:13:24 EET | Tiedote

Hallituksen Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartta esittää päästöjen vähentämisen etusijalle. Samalla metsien ja peltojen kasvua ja hiilensidontaa on vahvistettava, jotta hiilineutraaliustavoite toteutuu eli päästöt ja sidonta saadaan tasapainoon. Epävarmuutta hiilensidonnassa on vähennettävä panostamalla tutkimukseen, mikä on linjassa MTK:n ilmasto-ohjelman kanssa.