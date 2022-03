Lehtikuva torjuu sotapropagandaa kuvapalveluissaan

Lehtikuva noudattaa harkittuja periaatteita kuvamateriaalin hankinnassa, jotta tapahtumista välittyvä kuva olisi mahdollisimman todenmukainen.



”Lehtikuvan uutiskuvapalvelussa lähetettävä materiaali Ukrainasta ja lähialueilta perustuu pääosin kuvatoimisto AFP:n tarjontaan. AFP:llä on useita kuvaajia alueella, ja lisäksi Lehtikuvan oma kuvaaja on ollut raja-alueella. AFP ei välitä Venäjän valtion uutistoimiston Tassin kuvia uutiskuvapalvelussaan”, kertoo STT:n toimituspäällikkö Panu Tuunala.



Tassin tuore kuvamateriaali ei mene lainkaan myyntiin Lehtikuvan kuvakauppaan myöskään suoraan venäläistoimiston kautta.



Beltan kuvia harkiten tarjolle



AFP:n tarjonnassa on aika ajoin Valko-Venäjän valtion uutistoimiston Beltan kuvia. Lehtikuva välttää näiden kuvien välittämistä, mutta journalistisen harkinnan perusteella yksittäisiä Beltalta AFP:n kautta tulleita kuvia voidaan käyttää uutiskuvapalvelussa.



”Näihin kuviin lisäämme huomautuksen, että Lehtikuvalla ei ole ollut mahdollisuutta todentaa kuvaustilanteen aitoutta tai riippumattomuutta. Näin kuvapalvelumme asiakkaat voivat tehdä tavallista tarkempaa julkaisuharkintaa. Esimerkiksi Ukrainan ja Venäjän neuvotteluista AFP:ltä tullut Beltan kuva lähetettiin uutiskuvapalvelussa maanantaina 28.2. huomautustekstein varusteltuna”, kertoo Tuunala.



Beltan kuvien käyttöä vältetään lähtökohtaisesti myös STT:n asiakasmedioilleen tarjoamassa suorajulkaisupalvelussa. STT:n nettitoimitus valitsee suoratoistapalveluun uutisia uutistoimiston kokonaistarjonnasta ja julkaisee niitä kuvitettuna asiakasmedioiden verkkosivuilla.



Nettitoimitus varmistaa Beltan kuvien mahdollisen käytön tapauskohtaisesti vastaavalta päätoimittajalta ennen julkaisua.



Ukrinformin kuvia ei ole toistaiseksi käytetty



Myös Ukrainan valtion uutistoimiston Ukrinformin kuvia voidaan tarvittaessa välittää Lehtikuvan uutiskuvapalvelussa.



”Tähän mennessä Ukrinformin kuvia ei ole käytetty, mutta käytettäessa lisäämme myös näihin kuviin samankaltaisen huomautuksen kuin Beltan kuviin”, sanoo toimituspäällikkö Panu Tuunala.