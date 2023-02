Lehtokerttu – asumisoikeusasumisen uusi aikakausi alkaa Raision Kerttulassa

Lehtokertun asunnot poikkeavat Vason aiemmista uudisrivitaloista yksikerroksisten pohjaratkaisujen ja materiaalivaihtoehtojen ansiosta.

”Yksitasoratkaisut ovat helppoja asuttavia ja sisustettavia” – kertoo Maria Aspala

”Vaso on saanut erityisesti kiitosta asuntojen hyvin suunnitelluista pohjaratkaisuista jo aiemmin ja Lehtikertussa oli mahdollisuus toteuttaa rivitalokokonaisuus yksitasoisena” – Vason toimitusjohtaja Maria Aspala kertoo. ”Yksitasoasuminen on kasvattanut suosiotaan, sillä se koetaan helpoksi asuinmuodoksi lapsiperheissä ja myös ikääntyvän väestön keskuudessa.”

Jokaisessa asuntotyypissä on toimivat keittiöratkaisut, riittävän isot kylpyhuoneet ja säilytystilat. Tämän lisäksi asuntojen takapihoille rakennetaan kestopuusta koko huoneiston levyinen ja 2,4 m syvä oleskelupatio. Keittiön varusteluun kuuluu vakiona mm. astianpesukone, kalusteuuni, keraaminen keittotaso ja jää-pakastinkaappi. Asumisen ja arjen mukavuutta lisää vesikiertoinen lattialämmitys ja huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Lisäksi kodeissa on modernit tietoliikenneyhteydet ja koko kiinteistö on savuton. Taloyhtiön lämmitysmuotona on kaukolämpö, josta jo yli 70 % on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Lehtokertun sävymaailmat

Kodin sisustus on tärkeä viihtyvyystekijä ja Lehtokertussa on mahdollisuus valita kahdesta eri kokonaisuudesta mieluinen. Sävymaailmat ovat Aamukaste ja Päivänpaiste.

Aamukaste – viileä ja kuulas kuin usvainen aamu. Kaikissa kodin seinissä on maalin sävyinä Tikkurilan Batisti, G487, johon on helppo yhdistää kodin tekstiilit ja kalusteet. Vaaleaan keittiöön tuo särmää harmaat työtasot ja välitilan taustat, led-nauhojen valaistessa työtasoja. Lattiassa on luonnollisen tammen sävyinen lankkulaminaatti.

Päivänpaiste – lämmin ja pehmeä kuin rantahiekka. Päivänpaisteen seinille on valittu myös tässä kokonaisuudessa Tikkurilan Batisti, G487, erityisen kaunis ja helppo tausta kodin sisustukselle. Vaaleaan keittiöön ja lattioille tuo lämpöä tammen sävyiset laminaattipinnat ja välitilan taustat ovat modernisti valkoiseksi maalattua lasia, joita valaisee led-nauhat. Kodikas lankkukuosi laminaattilattiassa antaa rauhallisen ilmeen kotiin.

Lehtokertun sijainti on erinomainen rauhallisen tien päässä eivätkä palvelut pääse enää tämän lähemmäs. Market sijaitsee vain 200 metrin päässä, samoin linja-autopysäkit, josta pääsee keskustaan, Myllyyn ja Turkuun tiheillä vuoroilla. Päiväkodit, koulut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat Raision valttikortteja ja kaikki nämä löytyvät läheltä, ilman ruuhkissa jonotusta. Täällä on hyvä asua perheen kanssa, sillä myös kevyen liikenteen väylät ovat Kerttulan alueella erinomaiset.

”Turussa perustettu Mangrove Oy on erikoistunut kestävän kehityksen arvoja vaalivaan asuntorakentamiseen ja meillä on pitkä kokemus modernien rivitalokotien rakentamisesta. On ollut hienoa aloittaa yhteistyö Vason kanssa Lehtokerttu -hankkeessa” – sanoo Mangrove toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen.

”Asukkaille sopivat tilat luovat hyvinvointia” – näin luonnehtii Lehtokertun arkkitehtisuunnittelusta vastannut Sigge Arkkitehdit Oy. Turkulainen Sigge on skandinaavisen arkkitehtuurin edelläkävijä, jonka toimintaa ohjaavat huolellinen suunnittelu ja kestävän kehityksen periaatteet.

Lehtokertun asumisoikeusasuntojen myynti alkaa 28.2.2023 osoitteessa www.vaso.fi.

Lehtokerttu

Kellarimäenkatu 6 ja 8

21200 Raisio

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Maria Aspala

puh. 0400 817 950

maria.aspala@vaso.fi

https://www.vaso.fi

Mangrove Oy

Toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen

puh. 040 072 7721

jouni.hamalainen@mangrove.fi

www.mangrove.fi