LEIA – uusi rahapeliyhtiöiden yhteisyritys perustettu

Veikkaus on solminut kolmen muun kansallisen peliyhtiön kanssa sopimuksen yhteistyöyrityksen perustamisesta. Yhtiössä ovat Veikkauksen lisäksi mukana Danske Lotteri Spil Tanskasta, Française des Jeux Ranskasta ja Norsk Tipping Norjasta. Uuden yhtiön nimi on Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS (LEIA). Tavoitteena on kehittää uudentyyppisiä pelejä ja tarjota näin kunkin peliyhtiön asiakkaille entistä parempi pelien valikoima.

Neljällä osallistujayhtiöllä on yhteinen arvopohja. Niiden päämääränä on toimia yhteisen hyvän edistämiseksi, ja niillä on toimintaansa valtuudet maidensa rahapelitoimintaa säänteleviltä viranomaisilta. Yhtiöt ovat päättäneet perustaa yhteisyrityksen jakaakseen resurssejaan, ja tavoitteena on rakentaa entistä laajempi digitaalisten pelien tarjoama. Näin yhtiöt voivat vastata digitaalisen ympäristön haasteisiin ja edistää avointa innovointia.



”Rahapelialalla kuluttajien käyttäytyminen muuttuu nopeasti, mikä edellyttää sekä rahapeliyhtiöiltä että tuotteiden ja palveluiden toimittajilta entistä nopeampaa kehittymistä ja mukautumista. Nyt perustettu yhteisyritys on yksi tapa vastata tähän haasteeseen. Uskon, että yhdessä voimme pitkällä aikavälillä tuottaa merkittävää arvoa kunkin maan markkinoille”, toteaa Olli Sarekoski, LEIAn hallituksen puheenjohtaja ja Veikkauksen toimitusjohtaja.



Omistajayhtiöt voivat hyödyntää pelejä kukin omalla kotimarkkinallaan. LEIA ei siis myy pelejä loppuasiakkaille, vaan se tehtävä on Suomessa edelleen Veikkauksella.



Sopimus yhteisyrityksestä allekirjoitettiin 1.10.2018 Pariisissa. Uuden yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin Morten Eriksen norjalaisyhtiö Norsk Tippingistä. Eriksenillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus telealalta, viimeiset viisi vuotta hän on työskennellyt rahapelialalla.



LEIA on Norjan lainsäädännön mukaan perustettu osakeyhtiö ja sen rekisteröity toimipaikka on Hamarissa, Norjassa.



