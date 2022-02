Leipähyllyn uutuuksia: hyvän olon leipäperhe

Hyvän olon leipätuoteperhe laajeni kahdella ilman lisättyä leivinhiivaa leivotulla uutuudella. Uutuuksien herkullinen maku syntyy kotimaisesta rukiista ja kaurasta sekä taikinajuuresta. Runsaskuituiset leivät tukevat vatsan normaalia toimintaa. Vaasan Feel Good -leipäperhe sopii erityisesti itsestään huolehtiville ja terveellistä ruokavaliota arvostavillekuluttajille.

”Yhä useampi suomalainen valitsee elämäntavan, joka tukee hyvää oloa ja fiilistä. Sen kulmakiviä ovat edelleen monipuolinen ruokavalio, liikunta, terveelliset elämäntavat ja hyvä arki. Hyvinvoiva vatsa on hyvän olon perusta. Tutkimuksen mukaan yli kolmannes suomalaisista kuitenkin kokee ainakin silloin tällöin leivästä aiheutuvia vatsavaivoja*. Syitä tähän on useita ja myös viljojen välillä on eroja. Esimerkiksi kaura koetaan luontaisesti vatsaystävällisenä, kun taas perinteiseen rukiiseen liitetään enemmän vatsaongelmia. Uudet Vaasan Feel Good tuotteet ovat niin herkullisia, että ne tuntuvat hyvältä vatsassa asti”, kertoo kategoriapäällikkö Siri Helle Vaasanilta.

Vaasan Feel Good Täysjyväruis on uuden tyyppinen ruisleipä

Ruisleivällä on suuri merkitys suomalaisille ja tärkein syy syödä sitä on rukiin ainutlaatuinen, suomalaisia kautta vuosituhansien ihastuttanut maku. Osa ihmisistä kuitenkin kokee rukiin aiheuttavan heille vatsavaivoja, mitkä estävät tai rajoittavat ruisleivästä nauttimista**.

Taikinajuureen ilman lisättyä leivinhiivaa leivotussa Vaasan Feel Good täysjyväruisleivässä on tuttu täyteläisen rukiin maku ja rustiikkinen ulkonäkö, mutta kolmanneksen normaalia ruisleipää vähemmän huonosti imeytyviä hiilihydraatteja. Se sopiikin paremmin FODMAP-ruokavaliota noudattaville. Suomessa kotimaisesta rukiista leivottu Vaasan Feel Good Täysjyväruis edistää normaalia vatsan toimintaa***.

Vaasan Feel Good Täysjyväkaura on leipä, jossa maistuu hyvä olo

Myös kauraleivässä on tärkeintä hyvä maku, jonka lisäksi kauraleivässä arvostetaan sen pehmeyttä ja terveellisyyttä. Uusi Vaasan Feel Good Täysjyväkaura on ihanan pehmeä haukata ja pehmeä myös vatsalle. Täysjyväkauraleipä on leivottu taikinajuureen ilman lisättyä leivinhiivaa ja runsaskuituisena (7,4 %) se edistää vatsan toimintaa****.

*35 %, Value Scout tutkimus 8/2021 N=1000

**Crowst: Leipä ja herkkävatsaisuus 9/2020 N=400).

***Jo 3,5 viipaletta (100 g) uutuusruisleipää sisältää 11 g ruiskuitua, joka on 44 % kuidun päivittäisestä vähimmäissaantisuosituksesta (25 g).

****Jo 3,5 viipaletta (100 g) uutuuskauraleipää sisältää 7,4 g viljakuitua, joka on 30 % kuidun päivittäisestä vähimmäissaantisuosituksesta (25 g).

