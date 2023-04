Leluyhdistyksen uusi puheenjohtaja Seidi Ailus korostaa leikin merkitystä

Leluyhdistyksen hallitus valitsi maaliskuussa uudeksi puheenjohtajakseen Tokmannin leluostaja Seidi Ailuksen. Yhdistys kiittää 20 vuotta puheenjohtajana toiminutta Riia Sandströmia tämän ansiokkaasta työstä lelualan ja leikkimisen edistäjänä.

Ailus on toiminut yhdistyksessä aiemmin Vuoden Peli -kilpailua järjestävän pelitoimikunnan puheenjohtajana. Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailuja arvostavat alan ammattilaisten lisäksi kuluttajat, joille tuotteen menestyminen kisassa on takuu laadusta ja turvallisuudesta.

Kuluttajien luottamus Leluyhdistykseen on Ailuksen mukaan keskeistä, ja sitä rakentavat yhdistyksen jäsenyritykset yhdessä laadukkailla ja turvallisilla leluillaan ja peleillään. Puheenjohtajana Ailus haluaakin edelleen edistää alan yhtenäisyyttä ja yhteistyötä.

­– Tuotteita käyttävät pääasiassa lapset, joten on ehdottoman tärkeää, että me alana yhdessä teemme parhaamme turvallisen leikkimisen puolesta. Silloin kuluttajat luottavat meihin.

Suomen Leluyhdistykseen kuuluu 30 vastuullista lelujen valmistuksen, tukkukaupan, kaupan, maahantuonnin ja agentuurin yritystä. Jäsenet ovat sitoutuneet siihen, että leikkeihin tarjottavat lelut ja pelit täyttävät niille asetetut kansalliset ja EU:n laatimat säädökset. Leluyhdistys myös kouluttaa ja pitää jäsenistön ajan tasalla alan mahdollisista muutoksista.

Leikki jatkuu maailmantilanteesta huolimatta

Ailuksen mukaan lelualalla menee hyvin nyt ja tulevaisuudessa, sillä lapset leikkivät aina – myös vaikeina aikoina. Leikin merkitys korostui esimerkiksi koronapandemian aikaan, kun perheissä keräännyttiin aiempaa enemmän yhteisten leikki- ja pelihetkien pariin.

Vaikean taloustilanteen keskelläkin on muistettava lapsen etu. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota lelujen laatuun ja turvallisuuteen eikä esimerkiksi tilata halpatuotteita ulkomaisista verkkokaupoista. Varsinkin EU:n ulkopuolella toimivissa nettikaupoissa liikkuu paljon väärennettyjä ja turvallisuudeltaan puutteellisia leluja.

– Lapsen turvallisuutta ei voi mitata hinnassa. Siksi on parempi panostaa laadukkaisiin leluihin ja peleihin kuin ostaa paljon halpoja tuotteita, joiden turvallisuudesta ei ole varmuutta, Ailus toteaa.

Yksi lelualallakin kasvavista trendeistä on vastuullisuus. Ailuksen mukaan tarjolla on paljon siihen liittyviä innovaatioita, ja erityisesti kierrätettävistä materiaaleista tehtyjen lelujen kysyntä on jo jonkin aikaa kasvanut.

– Toistaiseksi niiden hintataso on ollut kalliimpi korkeiden raaka-ainekustannusten takia. Kestävän kehityksen yleistymisen ansiosta ekologisiin leluihin ja peleihin tullaan panostamaan lisää ja niiden tarjonta laajenee, jolloin myös hintatasosta tulee kuluttajaystävällisempi.

Valitettavampi trendi sen sijaan on, että suomalaisten lasten leikkiminen loppuu yhä nuorempana. Aikuisten tulee tukea lapsia sekä leikkimisen jatkamisessa että muutenkin maailmassa, jossa askel kohti aikuisuutta otetaan jo liian varhain.

­– Meillä aikuisilla ei saisi koskaan olla liian kiire olla läsnä ja kuunnella lapsen huolia, joita esimerkiksi sota nostaa. Yksi keino selittää lapselle vaikeitakin asioita on tehdä se leikin lomassa, Ailus vinkkaa.

Leluyhdistys alkaa rummuttaa leikin ilosanomaa entistä laajemmin lanseeraamalla Leikin asialla -uutiskirjeen. Kirje tarjoaa tuoretta tietoa leikkimisestä, tuoteuutuuksista, yhdistyksen arvonnoista ja muista ajankohtaisista asioista. Se on suunnattu lasten kanssa työskenteleville, kuten varhaiskasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille, sekä viranomaisille ja päättäjille.