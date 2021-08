Lena Anderssonin uusi romaani Tytär on kertomus kansankodin hajoamisesta

Ruotsalaisen Lena Anderssonin uusi teos Tytär – kertomus kansankodin hajoamisesta on vaikuttava romaani yhteiskunnan ja yksilön törmäyskurssista.

Romaanin tytär on Elsa Johansson, joka kasvaa aikuiseksi 1970- ja 80-lukujen Tukholmassa, nelihenkisessä perheessä, jonka keskushahmo on jyhkeä Ragnar-isä, ruotsalaisen kansankodin tyyni pylväs.

Isän ja tyttären yhteinen rakkaus on urheilu. Elsa on hiihtäjälupaus, jota isä valmentaa, tähtäimessä on kansallinen huipputaso.

Myöhäisinä teinivuosina Elsa jättää urheilun, ja au pair -vuotena Yhdysvalloissa hänen omaksumansa kansankodin arvot törmäävät rajusti amerikkalaiseen individualismiin.

***

Kirjailija Juha Itkonen on kirjoittanut Image-lehteen Anderssonin edellisestä Svean poika -romaanista: "Se on sekä älykäs, hauska että lopulta yllättävän koskettava kirja: kuin Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan, John Williamsin Stonerin ja jonkin yhteiskuntatieteellisen esseen risteytys. Kirjailija asettaa henkilönsä suurennuslasinsa alle ja tarkastelee heitä kuin muurahaisia. Kas näin ihminen toimii. Tällainen toiminta on jostain syystä tälle lajille tyypillistä. Katsokaa."

Samalla tavoin tämäkin Anderssonin romaani on samalla sekä veitsenterävä yhteiskunnallinen analyysi että haikean koominen kuvaus eri sukupolvien elämänvalinnoista.

***

Kirjan on suomentanut Sanna Manninen.

***

Romaani ilmestyy syksyn aikana myös äänikirjana.