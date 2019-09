Lentoperuutukset hankaloittavat Turusta Helsinkiin matkaavia – taksiyhtiö Menevä tarjoaa ratkaisuksi asiakkaille kiinteähintaista taksipalvelua

Taksiyhtiö Menevä reagoi Turun alueella oleviin uutisiin lentojen peruutuksista Turusta Helsinki-Vantaalle ja tarjoaa kiinteähintaista kyytiä asiakkaan kotiovelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Turun lentoasemalta Helsinki-Vantaalle peruuntuneet lennot ovat harmittaneet asiakkaita. Taksiyhtiö Menevä päätti lähteä tarjoamaan kiinteähintaista palvelua korvaamaan lentomatkaa. "Kuljetamme päivittäin asiakkaita lähelle ja kauas", toteaa Menevän Turun aluemestari Leif Karlsson. "Olemme lukeneet lehdistä ja kuulleet asiakkailta suoraan, miten Turun lentoja Helsinki-Vantaalle on peruuntunut ja se on aiheuttanut heille monenlaista haittaa jatkolentojen osalta. Me päätimme reagoida tähän ja tarjota kuljetusta kotiovelta suoraan Helsinki-Vantaalle kiinteään hintaan. Palvelu täydentää jo olemassa olevia linja-autokuljetuksia, joita kuitenkaan ei voi aikatauluttaa tarkkaan omiin lentoihin sopiviksi."

Erityisesti yritysasiakkaille – miksei muillekin – tarkoitetun palvelun avulla varmistetaan jatkolennolle pääsy. "Tarjoamme tähän palveluun laadukkaita autoja sekä osaavia kuljettajia ja kiinnitämme erityistä huomiota kuljetusten korkeaan tasoon. Asiakas säästää vaivan lentokentälle siirtymiseen ja koneen vaihdon odotteluun. Taksi noutaa asiakkaan suoraan kotiovelta Turun tai Naantalin alueelta ja ajaa suoraan Helsinki-Vantaan pääovien eteen. Meillä toimii Helsingin alueella myös erittäin iso taksikanta, joten pystymme palvelemaan asiakkaita myös Helsinki-Vantaalta takaisin Turun alueelle. Uskomme, että tällä kilpailukykyisellä palvelulla tulee olemaan kysyntää", kertoo Karlsson.

Lentokenttäkyydit Turku / Naantali - Helsinki-Vantaa lentoasemalle 1-4 henkilöä 250 € / suunta, tila-auto max 8 henkilöä 350 € / suunta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Paluukyyti järjestyy samaan hintaan.



Yritysasiakkaille on mahdollista avata yritystili, jonka avulla esimerkiksi matkakulut voidaan maksaa suoraan yrityksen kortilla tai laskuttaa sovitusti.