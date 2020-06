Leo’s Leikkimaa aukeaa jälleen – uusi varausjärjestelmä parantaa leikkijöiden turvallisuutta

Jaa

Leo’s Leikkimaa -sisäleikkipuistot ovat olleet suljettuina kevään koronaepidemian vuoksi. Leikkimaat ovat nyt avautumassa uudelleen – Suomessa avautumispäivä on maanantai 22.6. Leikkimaiden toimintaa on kehitetty vastaamaan uuden arjen vaatimuksia, jotta asiakkaille voidaan tarjota turvallinen ja sujuva kokemus. Suurin muutos on se, että leikkimaiden kävijämäärää rajoitetaan uuden varausjärjestelmän avulla.

Käynnit Leo's Leikkimaahan varataan nyt etukäteen netissä. Näin samanaikaisten kävijöiden määrä voidaan pitää turvallisena ja suositusten mukaisena.

Leo's Leikkimaa -sisäleikkipuistot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa ovat olleet suljettuina koronaepidemian alusta alkaen viranomaisten suositusten ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Nyt rajoitusten asteittain lieventyessä leikkimaat voidaan jälleen avata turvallisesti ja kaikkien asiakkaiden parasta ajatellen. Suomessa Leo's Leikkimaat sijaitsevat Espoossa, Jyväskylässä, Kempeleessä, Lahdessa, Porissa, Tampereella ja Turussa. Kaikki avautuvat maanantaina 22.6. − Oli itsestään selvää, että suljimme leikkimaat, koska asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Kevään aikana olemme käyneet läpi kaikki toimintatapamme ja pohtineet, mitä muutoksia meidän on tehtävä, jotta voimme avata leikkimaat turvallisesti sekä kaikkia sääntöjä ja suosituksia noudattaen, sanoo toimitusjohtaja Joakim Gunler. Uusi varausjärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa Leo’s Leikkimaan toimintamaissa. Asiakas varaa järjestelmässä vierailuaikansa etukäteen, ja näin samanaikaisten kävijöiden määrä voidaan pitää turvallisena ja suositusten mukaisena. - Itse asiassa ruuhkat ovat pienin ongelmamme, kunhan vain toimimme suunnitelmallisesti. Leikkimaat ovat pinta-alaltaan suuria, ja niissä on kaikkialla aina tekemistä sekä lapsille että aikuisille. Ennakkovarausten avulla voimme suunnitella toimintaamme, mikä auttaa henkilöstöä valvomaan tilannetta paikan päällä. Myös vanhempien on näin helpompi suunnitella käynti leikkimaassa. Monet ovat esittäneet tämäntyyppisiä toiveita jo aiemmin, kertoo Gunler. Turvavälistä muistuttavien lattiamerkintöjen ja kylttien lisäksi Leo’s Leikkimaassa panostetaan vahvasti siivouksen lisäämiseen. Leikkimaassa on jo aiemmin ollut tarkkaan määritellyt päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset siivousrutiinit, mutta nyt vaatimustaso nousee ja seuranta lisääntyy. - Keskitymme nyt entistä enemmän kaikkien pintojen jatkuvaan puhdistamiseen päivän mittaan. Saadaksemme vieraat tuntemaan olonsa turvalliseksi teemme suuria ja pieniä asioita, jotka vaihtelevat tilojen desinfioinnista pallomeren tyhjentämiseen ja ruokailuvälinelaatikoiden poistamiseen ravintoloista, jatkaa Joakim Gunler. Leo’s Leikkimaassa ei toistaiseksi voi järjestää synttäreitä. Tämä on varotoimenpide, jolla suojataan sekä asiakkaita että työtekijöitä välttämällä kokoontumista suhteellisen pienissä tiloissa. - Myös Leo itse joutuu valitettavasti pitämään turvaväliä. Voi olla hyvä varoittaa perheen pienimpiä siitä, että Leoa ei voi nyt halata edes pientä hetkeä, Joakim Gunler muistuttaa. Lisätietoja: Veera Kiviluoma

Leo’s Leikkimaan Suomen-toiminnot

P. 040 071 7302

veera.kiviluoma@leosleikkimaa.fi Tietoa Leos Leklandista

Leos Lekland on Pohjoismaiden suurin leikkimaaketju, jolla on 50 leikkimaata: 28 Ruotsissa, yhdeksän Norjassa, seitsemän Suomessa, viisi Tanskassa ja yksi Saksassa. Suomessa yritys toimii nimellä Leos Leikkimaa. Kun yritys aloitti toimintansa vuonna 2006, oli perustajien tavoitteena luoda perheille kohtaamispaikka, jossa pääpaino on leikissä ja liikunnassa. Tämä on yhä ajankohtaisempaa, kun muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n raporttien mukaan lapset liikkuvat liian vähän. Yrityksen menestys perustuu vahvaan konseptiin, jossa koko perhe voi leikkiä ja liikkua. Toiminnan painopiste on turvallisuudessa, siisteydessä ja palveluhenkisyydessä. www.leosleikkimaa.fi

Kuvat Käynnit Leo's Leikkimaahan varataan nyt etukäteen netissä. Näin samanaikaisten kävijöiden määrä voidaan pitää turvallisena ja suositusten mukaisena. Lataa Koronarajoitusten asteittain lieventyessä leikkimaat voidaan avata jälleen turvallisesti ja kaikkien asiakkaiden parasta ajatellen. Lataa