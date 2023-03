Leppävaara–Kirkkonummi lähijunaliikenteessä poikkeuksia maalis–huhtikuun viikonloppuina

Leppävaaran ja Kauklahden välisellä rataosuudella on liikennekatko neljänä sunnuntaina (5.3., 12.3., 19.3. ja 2.4.) sunnuntaiaamun kello 4:stä maanantaiaamuun kello 4:ään.E- ja U-lähijunat on peruttu kyseisinä sunnuntaina, L-junat on peruttu kello 3.03 Helsingistä ja kello 4.57 Kirkkonummelta lähtevistä vuoroista alkaen. Myös maanantaiöistä perutaan puolen yön jälkeen kulkevat L-junat kumpaankin suuntaan. Maanantaiaamun ensimmäiset junat kulkevat normaaleilla aikatauluilla. Ensimmäinen L-juna Kirkkonummelta lähtee maanantaina kello 4.27 ja Helsingistä kello 4.33



Perutut junat korvataan A-junilla osuudella Leppävaara–Helsinki, ja A-junia ajetaan kyseisinä sunnuntaina normaalia enemmän peruttujen L- ja U-junien korvaamiseksi. Leppävaarasta eteenpäin junaliikenne on korvattu busseilla, jotka lähtevät bussiterminaalin laiturista 11. Aikataulut, pysäkit ja korvaavat reitit löydät Reittioppaasta ja HSL-sovelluksessa.

Korvaavien bussien reitit liikennekatkojen aikana



Väyläviraston turvalaitetöistä johtuvien katkojen aikana HSL turvaa kulkuyhteyksiä järjestämällä korvaavia bussiyhteyksiä E-, U- ja L-junien tilalle.

Korvaava bussi 211E kulkee Leppävaarasta Kauklahteen ja 211U Leppävaarasta Kirkkonummella kaikkien väliasemien kautta (pois lukien Keran asema, jonne ei ole järjestetty erillistä korvaavaa liikennettä).Leppävaaran ja Helsingin välillä kulkevat A-junat. Lisäksi Espoon keskuksen, Tuomarilan ja Helsingin Elielinaukion välillä kulkee poikkeusten aikana erillinen korvaava bussi 213X.

Korvaavat bussilinjat