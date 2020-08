Leppävaaran uimahallissa ja maauimalassa koronavirusaltistus su 9.8. klo 9-10

Karhusuon kirjasto on avattu 13.8.2020 uusissa tiloissa 13.8.2020 15:24:26 EEST | Tiedote

Karhusuolla Espoon keskuksen tuntumassa on tapahtunut paljon kesän 2020 aikana. Uusi koulu on valmistunut, ja Karhusuon kirjasto on muuttanut uusiin tiloihin koulun yhteyteen. Uusi kirjasto on avattu 13.8. ja sijaitsee niin lähellä entistä kirjastoa, että osoitekaan ei muuttunut. Kaikille avointa avajaisjuhlaa vietämme myöhemmin syksyllä, jos koronatilanne sallii.