Leppävaarankatu muutetaan yksisuuntaiseksi 3.2. alkaen

HKL viettää Lucian päivää perinteisesti jakamalla heijastimia raitiovaunumatkustajille 11.12.2019 09:34:35 EET | Tiedote

Helsingin raitiovaunuissa jaetaan heijastimia matkustajille jälleen Lucian päivänä perjantaina 13. joulukuuta. Raitiovaununkuljettajat jakavat heijastimia kaikilla linjoilla noin klo 7 lähtien. Ratikka-, kaupunkipyörä- ja metroheijastimia on jaossa joitain tuhansia. Jakamalla heijastimia HKL toivoo, että matkustajat kiinnittävät ne näkyvään paikkaan ja auttavat siten kuljettajia huomaamaan jalankulkijat ja kyytiin pyrkivät. - Ratikan jarrutusmatka on talviolosuhteissa normaalia pidempi, eikä raitiovaunu pysty väistämään eteen tulevaa estettä, kertoo raitiovaununkuljettaja Jari Posa. Heijastinta kannattaa käyttää myös valaistulla kadulla, koska katuvalotkaan eivät aina takaa kunnollista näkyvyyttä. Esimerkiksi sade, mainosvalot, puiden ja pensaiden varjot sekä katvealueet voivat haitata näkyvyyttä. Omaa näkyvyyttään on välillä vaikea arvioida ja usein jopa lemmikit on valaistu paremmin kuin omistajansa. Heijastin on yksinkertainen mutta tehokas henkivakuutus, kun sen antaa välkkyä läpi