LetterboxMedia on ostanut Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden

Tekijöinä tuttuja paikallisia nimiä

Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti tuottaa alueen asukkaille heitä kiinnostavia uutisia ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja toimii samalla alueen eri toimijoille tarpeellisena ilmoituskanavana. Lehden vapaaehtoisina avustajina on kotiseuturakkaita koillishelsinkiläisiä ihmisiä, joille on tärkeää, että alueella on oma paikallislehti. Lehden levikki on 36.000 kpl.

Lehden päätoimittajana jatkaa Teija Loponen, joka on ansioitunut Koillisen-Helsingin paikallislehtien tekijänä jo 80-luvun loppupuolelta alkaen. Ensin MaTaPuPu -lehdessä ja myöhemmin Koillis-Helsingin LähiSanomissa, sekä Vartti Pohjois-Helsinki -lehdessä.

”Lehden toimituksellinen puoli on kunnossa. Haasteet ovat myynnissä, osin pandemian vuoksi ja osin ilmoitusmyynnin vaativuuden takia. Tämän takia keskitymme tuomaan lehden myyntiin lisää tarpeellisia muskeleita”, kertoo Letterboxin kehitysjohtaja Jukka Kuusanmäki, joka on vaikuttanut useissa medioissa mm. City-lehdessä, Uutislehti 100:ssa, Nykypäivä-lehdessä ja Sävelradiossa.

”Toimiessani 2000-luvun alussa Janton Oyj viestintäkonsernin kehitysjohtajana tatuoitui kannattavuuden merkitys Kai Mäkelän toimesta selkäytimeeni, eikä yhtään vähempää talouslukujen merkitystä kustannustoiminnassa korostanut pääkonsuli Heikki Tavela, joka Nykypäivä-lehden toimitusjohtajakaudellani toimi yhtiön hallituksen puheenjohtajana”, kertoo Kuusanmäki. ”Tuloksekkaaksi todettuja metodeja tässä nyt viedään eteenpäin.”

Koillis-Helsingissä asuu joka viides helsinkiläinen

Koillis-Helsingissä asuu yli 100 000 asukasta. Alueen keskus on Malmi, joka on nyt ja tulevat vuodet Helsingin kaupungille tärkeä kehittämiskohde. Ympärillä ovat Tapanila, Pukinmäki, Puistola, Heikinlaakso, Tapulikaupunki, Savela, Siltamäki, Suutarila, Tapulikaupunki, Ala-Tikkurila, Alppikylä, Jakomäki, Pihlajisto, Pihlajamäki, Tapaninvainio, Latokartano, Viikin tiedepuisto, Viikinmäki ja Viikinranta.

LetterboxMedian lehtiperheessä nyt 45 lehteä

LetterboxMediat julkaisee kaikkiaan 45 lähilehteä eripuolilla pk-seutua. Tuttuja lehtiä ovat mm. Itis-lehti, Tapiola-lehti, Myyrmäki-lehti, Järvenpää-lehti ja Uusi Kirkkonummi -lehti. Vuonna 2020 lehtiperheeseen liitettiin yli 30-vuotias Puoli Kaupunkia -lehti. LetterboxMedian ensimmäinen lähilehti on vuonna 2007 aloitettu Herttoniemen-Laajasalon alueen Hellas-lehti.

Lisätiedot: LetterboxMedia Jukka Kuusanmäki puh. 0400-319780 jukka.kuusanmaki@letterbox.fi

Lehden www-sivut: www.lahitieto.fi

LetterboxMedian kustantamat lähilehdet: https://www.lehtiluukku.fi/kustantajat/letterboxmediat