Lettoja inventoidaan Keski-Suomessa

Letot ovat hyvin ravinnerikkaita suotyyppejä, joita esiintyy erityisesti kalkkivaikutteisilla alueilla ja pohjavesivaikutteisilla lähdetihkupinnoilla. Keski-Suomessa tällaisia kalkkialueita on niukasti. Letot tarjoavat tärkeän elinympäristön monimuotoiselle ja vaateliaalle lajistolle. Lähes puolet Suomen uhanalaisista suolajeista elää ensisijaisesti juuri letoilla. Suomen kaikki lettotyypit ovat alueellisesti äärimmäisen uhanalaisia Lapin eteläpuolella.

Suomessa letot ovat uhanalaistuneet ajan saatossa pelloksi raivauksen ja ojituksen aiheuttaman suon vesitalouden muutoksien seurauksena. Myös perinteinen laidunnus sekä niitto ovat aikoinaan lisänneet lettojen avoimuutta, ja samalla mahdollistanut kilpailukyvyltään heikompien lajien menestymisen alueella. Laidunnuksen loputtua reheviä lettoja uhkaa myös puustottumisen myötä umpeenkasvu.



LETOT-hanke osa Helmi-elinympäristöohjelmaa

Lettojen inventointihanke on ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on mm. parantaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja luonnonympäristöjen tilaa. LETOT-hankkeen tavoitteena on saada ajantasaista tietoa lettosoiden määrästä, kasvillisuudesta, nykytilasta sekä hoito- ja ennallistamistarpeesta. Vaikka lettoja on eteläisessä Suomessa vähän, ne ovat heikosti tunnettuja etenkin suojelualueiden ulkopuolella.

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja maastotöistä vastaa Keski-Suomen ELY-keskus.