Levähavainnot jatkuvat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen ajantasaistetun perustellun päätelmän Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan YVA-selostuksesta (Keski-Pohjanmaa) 6.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Keliber Oy:n Kokkolan suurteollisuusalueelle (KIP) suunnitteleman litiumkemiantehtaan ympäristövaikutuksia on arvioitu vuosina 2018–2020 laaditussa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). YVA-selostuksen valmistumisen ja siitä annetun perustellun päätelmän jälkeen hankkeeseen on tehty muutoksia, joten hankkeesta vastaava on ajantasaistanut aiempaa ympäristövaikutusten arviointia muuttuvien vaikutusten osalta.