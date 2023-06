Leväseuranta käynnistyi - Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä

Pinnoitettuja maanteitä kunnostetaan sorateiksi 31.5.2023 10:40:23 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla kunnostetaan vähäliikenteisiä, ohuesti pinnoitettuja (ns. SOP-tie) maanteitä sorateiksi kuluvan kesän aikana. Kunnostettavien teiden yhteispituus on 9 km. Vähäliikenteisten maanteiden päällysteiden ylläpito on tienpidon rahoituksen niukkuudesta johtuen haasteellista. Harvaan liikennöityjä päällystettyjä maanteitä ei pystytä uudelleen päällystämään ja niitä pidetäänkin liikennettä palvelevassa kunnossa paikkauksin. Päällysteen tai pintauksen huonontuessa tilanne voi muuttuu ajan saatossa niin, ettei päällystettä kannata enää ylläpitää. Tällöin päällystetty vähäliikenteinen tie voidaan kunnostaa soratieksi. Huonokuntoisen SOP-tien paikkaaminen ja pitäminen liikennettä tyydyttävässä kunnossa on kallista ja hankalaa. Hyvä soratie on usein käyttäjälle parempi vaihtoehto kuin huonokuntoinen päällystetty tie. Toimenpiteellä voidaan siis parantaa tien turvallisuutta ja ajomukavuutta. Viime vuosina Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pinnoitettuja maanteitä parannettu sora