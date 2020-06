Levykauppa Äx julkaisee 30 C-kasettia ja avaa noutopisteen museoon

Levykauppa Äx julkaisee juhannusviikolla kolmekymmentä eri klassikkolevyä aitona C-kasettina. Mukana ovat muun muassa Nightwish, J. Karjalainen, Tapio Rautavaara, Hurriganes, Carola sekä Stam1na.

Levykauppa myy näitä vanhan ajan kasetteja joko yksittäin tai kymmenen kappaleen lajitelmina musiikkityyleittäin paketoituna. Kasettipaketteja on kolmea erilaista: suomi-iskelmää, suomirokkia ja suomimetallia. Suurinta osaa äänitteistä ei ole koskaan aikaisemmin julkaistu kasettina.



- En usko, että tämän idean myötä tarvitsee pankkitilille raivata erikseen tilaa, mutta ihan mahtava projekti tämä on ollut, varsinkin kun löydettiin vielä Suomesta ammattitaitoista väkeä sekä tehdas tekemään nämä kassut. Ja kyllähän kasetit kuuluu erottamattomasti kesään kotiterassille, laiturinnokkaan, autoilumatkoille tai vaikka puistossa loikoiluun, kertoo Levykauppa Äxän toimitusjohtaja Jyri Lipponen.



Samalla viikolla kun kasetit julkaistaan, Levykauppa Äx avaa uuden noutopisteen Musiikkimuseo Famen museokaupan tiloihin Pasilan Triplaan. Tämä tarkoittaa sitä, että koko Levykauppa Äxän valikoima on asiakkaitten tilattavissa Famen museokauppaan ilman erillisiä toimitusmaksuja. Samalla Fame aukaisee tiloihinsa täysin kotimaisiin vinyyleihin keskittyvän pikkuisen levykaupan.



- Ollaan viritelty Äxässä tätä noutopisteajatusta jo useamman vuoden ajan. Nyt se viimein toteutuu! Ja mikä huikeinta, se aukeaa museoon! Eikä siinä vielä kaikki: samalla kun asiakas hakee levynsä levykaupasta, hän voi nauttia samoissa tiloissa tuopposen huurteista. Se on kunnollista, jos mikä! toimitusjohtaja Lipponen ilakoi.



Musiikkimuseo Fameen aukaistava noutopiste on Levykauppa Äxän ensimmäinen pelkästään noutopisteenä toimiva yksikkö, ja noudot ovat mahdollisia museokaupan aukioloaikojen puitteissa.

Levykauppa Äx on



Perustettu: 30.1.1998

Myymälöitä: 8 (Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Turku, Tampere, Lahti sekä Helsingissä 2)

Henkilökunta: 41

Liikevaihto (2019): 8,0 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja: Jyri Lipponen

Omistus: Jyri ja Jari Lipponen sekä avainhenkilöt

JULKAISTAVAT KASETIT:

Topi Sorsakoski & Agents: In beat

Laila Kinnunen: Iskelmiä vuosien varrelta

Carola: Kielletyt leikit

Rauli Badding Somerjoki: 20x kokoelma

Tamara Lund: Tamara Lund

Irwin Goodman: Ei Tippa Tapa

Vesa-Matti Loiri: Ivalo

Danny: Käärme Scandia

Juice Leskinen: Viidestoista yö

Tapio Rautavaara: Tähtisarja 30 suosikkia

Agents: Is more

J. Karjalainen: Et ole yksin

Leevi and the leavings: Menestyksen salaisuus

Ismo Alanko: Kun suomi putos puusta

Hurriganes: Roadrunner

Wigwam: Being

Ultra Bra: Kroketti

Yup: Toppatakkeja ja Toledon Terästä

Kotiteollisuus: Helvetistä itään

Mana Mana: Totuus palaa

Nightwish: HUMAN. :II: NATURE.

Amorphis: Queen of Time

Mokoma: Ihmissokkelo

Stam1na: Taival

Children Of bodom: Hate Crew Deathroll

Swallow the sun: New moon

Oranssi Pazuzu: Värähtelijä

Beast in Black: From Hell With Love

Turmion Kätilöt: Hoitovirhe

Stone: Stone