Liakanjoen sillalle painorajoitus korjaustöiden ajaksi 2.–23. elokuuta

Työttömyyden vähenemisen trendi jatkuu, erityisesti lomautettujen määrä vähenee 27.7.2021 08:34:23 EEST | Tiedote

Työttömyyden vähenemisen trendi jatkuu. Yleensä työttömyys on kasvanut kesäkuun aikana, mutta tänä vuonna kasvu verrattuna toukokuuhun on jäänyt vähäiseksi. Työttömyyden vähenemiseen on vaikuttanut erityisesti lomautettujen määrän väheneminen. Työttömyys väheni kaikkialla Lapissa, eri ikäryhmissä, koulutusasteilla ja ammattiryhmissä.