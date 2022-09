Lidl tehostaa toimitusketjun hallintaa RELEXin kanssa

RELEX Solutions



RELEX Solutions tarjoaa kokonaisvaltaisia vähittäiskaupan ja toimitusketjun suunnittelun ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet vaikuttavia tuloksia ympäri maailmaa. Tarkalla kysynnän ennustamisella, täydennystilausten automatisoinnilla, tilan- ja valikoimanhallinnalla, sekä työvoiman optimoinnilla RELEX auttaa yrityksiä parantamaan kilpailukykyään markkinoiden nopeista muutoksista huolimatta. Vankka kokemuksemme vähittäiskaupan alalta ja ensiluokkainen teknologiamme ovat auttaneet meitä rakentamaan vahvoja, kestäviä ja palkittuja kumppanuussuhteita asiakkaidemme kanssa. RELEX menestyy ainoastaan, jos asiakkaamme menestyvät. RELEXiin luottavat monet johtavat yritykset, kuten S-Ryhmä, Musti ja Mirri, Stockmann, Lumene, Atria ja Apetit. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi RELEXillä on toimistoja Pohjois-Amerikassa ja useissa Euroopan maissa.

Lisätietoja: www.relexsolutions.com

Lidl

Lidl -vähittäiskauppayhtiö kuuluu osaksi Neckarsulmissa pääkonttoriaan pitävää Schwarz-vähittäiskauppakonsernia, joka on yksi johtavista elintarvikealan yrityksistä Saksassa ja Euroopassa. Lidlillä on tällä hetkellä yli 12 000 myymälää ja yli 200 logistiikkakeskusta, sekä varastoja 31 eri maassa. Halpamyymälänä Lidl arvostaa asiakkailleen optimaalista hinta-laatusuhdetta. Yksinkertaisuus ja prosessilähtöisyys määräävät päivittäisen toiminnan myymälöissä, alueellisissa jakelukeskuksissa ja palveluissa. Lidl Stiftung, jonka pääkonttori on Neckarsulmissa, vastaa järjestelmätoimittajana standardoitujen prosessien suunnittelusta ja rakenteesta. Lidlillä on tällä hetkellä yli 360 000 työntekijää. Päivittäisen toteutuksen dynaamisuus, tuloksen vahvuus ja oikeudenmukaisuus keskinäisessä kohtelussa ovat ominaisia ​​työskentelylle Lidlissä ympäri maailmaa.

Lidl ottaa päivittäisessä kaupassaan vastuuta ihmisistä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Lidlissä vastuullisuus on laatulupauksen täyttämistä joka päivä.

Maailmanlaajuisesti vähittäiskauppakonsernina toimivan Schwarz Groupin liikevaihto oli tilikaudella 2021 133,6 miljardia euroa.