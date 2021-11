Liedon kirkon peruskorjaus on valmistunut.

Uudistuksen myötä keskiaikainen kivikirkko on Liedossa taipunut esteettömäksi, monikäyttöiseksi, tulevaisuuden kirkkotilaksi. Tehdyt muutokset ovat esimerkki siitä, miten seurakunta voi vastata tulevaisuuden tilatarpeisiin.

– Uudistunut kirkko muuttaa toimintakulttuuria. Piipahtamisen sijasta keskiaikainen kirkko saadaan käyttöön nyt arjessakin, iloitsee kirkkoherra Risto Leppänen.

– Kirkkorakennukset ovat kokonaistaideteoksia. Kun elämä palautuu niihin, se tekee hyvää myös seurakunnan identiteetille. Samalla myös tarjoutuu tilaisuus luopua vähäisellä käytöllä olevista tiloista.

Tuntuvin muutos on se, että kirkkosalin lattia on nyt kauttaaltaan yhdessä tasossa. Portaat eivät enää estä kulkua kirkkoon tai alttarille. Peruskorjaus asettaa alttarin keskelle kirkkoa ja ihmiset sen ympärille. Keskeiset symbolit, kastemalja ja alttari, tulevat näin vahvemmin näkyväksi. Erilaiset kirkkosalin asetelmat ovat mahdollisia, kun kiinteiden kirkon penkkien sijasta istuimina ovat liikuteltavissa olevat tuolit. Uudistuksen myötä kirkon eteiseen on saatu myös pieni wc.

Monikäyttöisyyttä ja saavutettavuutta tulee yhä parantamaan kirkon yhteyteen suunniteltu Leipähuone keittiöineen ja esteettömine wc-tiloineen. Sen rakentaminen on alkamassa ja valmista pitäisi tulla ennen kesää.

Leipähuoneen lisäksi työt jatkuvat urkujen rakentamisella ja kirkon julkisivun kunnostuksella. Uusien urkujen saaminen menee vuoteen 2023.

Peruskorjaus on toteutunut ripeästi. Liedon kirkko sulkeutui korjausta varten viime vuoden marraskuussa. Taloudellinen valmistautuminen, kirkkotilan peruslähtökohtien ja kirkon käyttöä koskevien tarpeiden hahmottaminen on kuitenkin ollut usean vuoden monivaiheisen suunnittelun ja pohdinnan tulos.

– Taustalla on vuosien yhteinen matka, keskustelu ja kokeilut. Lopputuloksena lietolaiset saavat saavutettavan, monikäyttöisen ja kauniisti kalustetun tulevaisuuden kirkon. On etuoikeus päästä yhdessä rakentamaan kirkkoon elämää, joka ravitsee sielua, koskettaa sydäntä ja kantaa arjessa, summaa Leppänen.

Kirkko avautuu adventtina



Liedon kirkko otetaan uudelleen käyttöön ensimmäisenä adventtina. Avajaismessun toimittaa Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen. Kirkkosalissa on alkuun istumapaikkoja kahdellesadalle. Joulukuun aikana istumapaikkojen määrä kasvaa, kun kaikki kirkon tuolit valmistuvat.



Avajaismessua seuraavalla juhlaviikolla kirkkoa esitellään päivittäin klo 10-19.

Juhlaviikon ohjelma verkkosivulla: liedonseurakunta.fi/juhlaviikko

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan kirkkotilan uudistukseen jo ennen avajaisia, keskiviikkona 24.11.2021 klo 10.00 Liedon kirkkoon, Kirkkotie 14, 21420 Lieto.Tilaisuudessa kirkon uudistuksesta kertovat Liedon seurakunnan kirkkoherra Risto Leppänen, talousjohtaja Marika Ahola, pääsuunnittelija Lassi Viitanen, Arkkitehtitoimisto Noan, sekä tekstiilitaiteilija Helena Vaari.

Kuvia peruskorjatusta Liedon kirkosta.

Kuvien tekijänoikeusteksti: Antti Partanen / Kaftor