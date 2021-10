Liedon Osuuspankki ja Suupohjan Osuuspankki suunnittelevat yhdistymistä

Liedon Osuuspankilla on kaksi konttoria, Liedossa ja Turussa. Suupohjan Osuuspankilla on yhteensä kymmenen konttoria ja palvelupistettä sekä valtakunnallisesti palveleva digikonttori. Lisäksi Suupohjan Osuuspankki on avaamassa vuoden vaihteessa täysin uuden palvelupisteen Poriin. Yhdistymisestä muodostuvan pankin toimipisteet muodostaisivat näin ollen vahvan verkoston Helsingistä länsirannikon kautta aina Rovaniemelle saakka valtakunnallisen digikonttorin tukemana.

Yhdistymistä suunnittelevien pankkien toimitusjohtajien mukaan mahdollinen yhdistyminen ei vaikuttaisi kummankaan pankin asiakkaiden tilinumeroihin tai kortteihin. Pankkiasioinnin osalta asiakkailla olisi käytettävissä monipuoliset asiantuntijapalvelut. Molemmat toimitusjohtajat näkevät myös, että yhdistymisestä muodostuva uusi pankki tarjoaisi yrityksille vahvan rahoituskumppanin.

”Sulautumisella haetaan asiantuntijapalveluiden vahvistamista ja kasvumahdollisuuksien ylläpitämistä kehittyvällä Liedon ja Turun alueella. Jäsen- ja asiakaskunnan sekä henkilökunnan näkökulmasta panostuksia alueelle voitaisiin kasvattaa sulautumisen myötä. Yritysrahoituksen lisääminen vankistaisi niin ikään entisestään alueen elinvoimaisuutta”, toteaa Liedon Osuuspankin toimitusjohtaja Juha Niemelä.

”Esitys yhdistymisestä on otettu meillä Suupohjan Osuuspankissa ilolla vastaan, sillä sulautuminen Liedon Osuuspankin kanssa nähdään suurena mahdollisuutena. Olemme toteuttaneet viime vuosina kasvustrategiaa, jonka painopiste on ollut tähänkin saakka kasvukeskuksissa. Turku ja Lieto nähdään vahvasti kehittyvänä seutukuntana, jolle uudella pankilla olisi paljon tarjottavaa. Suupohjan Osuuspankissa palvellaan asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä, joten uskon meillä olevan annettavaa myös seutukunnalla asuville ruotsinkielisille asiakkaille”, sanoo Suupohjan Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki.

Yhdistymistä suunnittelevien pankkien esittely

Liedon Osuuspankki työllistää 13 henkilöä. Sen tase on 140 M€. Liedon Osuuspankin toiminta on keskittynyt Liedon ja Turun seudulle. Suupohjan Osuuspankki työllistää noin 115 henkilöä. Sen tase on noin 1 Mrd. Suupohjan Osuuspankin toiminta ulottuu Helsingistä Rovaniemelle. Molemmat kuuluvat POP Pankki -ryhmään ja myös uusi pankki jatkaisi POP Pankki -ryhmän jäsenpankkina.