Lifa Air ja Lastenklinikoiden Kummit ry käynnistävät yhteistyön

Lifa Air valmis hengityssuojainten kysynnän kasvuun, uusi tuoteinnovaatio kehitteillä 4.8.2020 16:00:00 EEST | Tiedote

Hengityssuojainten kysyntä on voimakkaassa kasvussa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Lifa Air on valmistautunut kesän aikana kysynnän merkittävään kasvuun ja on palkkaamassa lisää työntekijöitä. Yhtiön uusi tuoteinnovaatio, henkilökohtainen ilmanpuhdistaja, on tulossa lanseerausvaiheeseen tämän vuoden aikana.