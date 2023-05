Lifa Air Oyj:n ja Lifa Air Finland Oy:n muutosneuvottelut määräaikaisista lomautuksista on saatu päätökseen

Lifa Air Oyj aloittaa First North -listautumisannin ja julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen 29.3.2022 16:09:31 EEST | Tiedote

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Lifa Air Oyj (”Lifa Air” tai ”Yhtiö”) ilmoitti 28.3.2022 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”). Yhtiön hallitus on tänään päättänyt laskea liikkeeseen alustavasti enintään 3 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osakkeet”) ja Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Ylikysyntätilanteessa Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 2 400 000 Yhtiön Uudella Osakkeella. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Lif