Lifa Air valmis hengityssuojainten kysynnän kasvuun, uusi tuoteinnovaatio kehitteillä

Hengityssuojainten kysyntä on voimakkaassa kasvussa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Lifa Air on valmistautunut kesän aikana kysynnän merkittävään kasvuun ja on palkkaamassa lisää työntekijöitä. Yhtiön uusi tuoteinnovaatio, henkilökohtainen ilmanpuhdistaja, on tulossa lanseerausvaiheeseen tämän vuoden aikana.

Suomalainen teknologiayhtiö Lifa Air on maailman johtava puhtaan ilman asiantuntija. Yhtiö solmi Huoltovarmuuskeskuksen kanssa sopimuksen hengityssuojainten ja kirurgisten kasvosuojusten toimittamisesta huhtikuussa. Yhtiön Suomeen perustama hengityssuojaintehdas on ollut toiminnassa alkukesästä lähtien ja tuotantoa on ajettu ylös yhtiön tehtaalla Etelä-Suomessa. Yhtiö on palkkaamassa lähikuukausien aikana kymmeniä työntekijöitä. Maailmanlaajuinen suodatinkangaspula sai Lifa Airin käynnistämään myös hengityssuojainten laadun kannalta kriittisen materiaalin valmistuksen itse ns. Meltblown-sulapuhallusmenetelmällä.

– Olemme kevään ja kesän aikana valmistautuneet kysynnän mittavaan kasvuun. Tuotannostamme menee merkittävä osa Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön, joka takaa suojainten huoltovarmuuden terveydenhuoltoon. Keskitymme vastaamaan kotimaisen kysynnän tarpeisiin; meille on tärkeää, että Covid-19 saadaan pidettyä kurissa ja yhteiskunta elinkelpoisena myös tulevaisuudessa, Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää kertoo.

Hengityssuojaimille on asetettu tiukat lakisääteiset vaatimukset. Tyyppihyväksytyissä hengityssuojaimissa tulee olla CE-merkintä ja niiden suodatuskyky on osoitettava standarditestillä. Suomessa vaatimusten mukaisuutta valvoo FIMEA. Lifa Air on rakentanut Suomeen myös ainutlaatuisen oman testausjärjestelmän, jonka avulla mm. maskien suodatustehokkuus varmistetaan. Lisäksi jokainen tuote on jäljitettävissä ja sen alkuperä tunnetaan.

– Tuotteemme täyttävät kansainväliset standardit ja ne valmistetaan lääkinnällisille laitteille tyypillisen hyvän valmistuskäytännön mukaisesti (GMP). Suojaustehokkuutensa ja teknisten ominaisuuksiensa vuoksi hengityssuojaimemme soveltuvat käytettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muun muassa apteekeissa ja viranomaistoiminnassa. Myös kuluttajien käyttöön maskejamme on jo saatavilla mm. elintarvikekaupoista. On hyvä muistaa, että laadukas hengityssuojain ja suu- ja nenäsuojus on täysin eri asia kuin kotikutoiset kangasmaskit, Mäkipää selventää.

Uusi tuoteinnovaatio on henkilökohtainen ilmanpuhdistaja

– Tuotekehityksemme työskentelee jatkuvasti uusien tuote- ja materiaali-innovaatioiden parissa. Hengityssuojaimet ovat hyvä ratkaisu, mutta ne eivät ole jatkuvassa pitkäaikaisessa käytössä kovinkaan mukavia. Olemme jo useiden vuosien ajan kehittäneet henkilökohtaista ilmanpuhdistajaa, joka muodostaa käyttäjänsä hengitysvyöhykkeelle puhtaan ilman tilan. Kyseessä on pieni, kaulassa kannettava laite, jota voidaan käyttää myös kädessä tai työpöydällä. Se on herättänyt kansainvälisesti suurta mielenkiintoa. Tämä on näkemyksemme mukaan tulevaisuuden suunta. Haluamme olla edelläkävijä ja siksi koemme tärkeäksi, että puhtaan ilman toimialaamme kehitetään myös aktiivisesti eteenpäin. Tuote on tulossa kansainväliseen joukkorahoituskampanjaan syksyn aikana, Mäkipää toteaa.