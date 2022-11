Liian monella nuorella on paha olo - joululahjoitus nuorelle mielelle

Kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion Skanssi avataan huomenna 5.10.2022 14:03:21 EEST | Tiedote

Turun Osuuskauppa avaa uuden Emotion-myymälän Kauppakeskus Skanssiin torstaina 6.10.2022 klo 10. Emotion Skanssi on Emotion-ketjun 41. myymälä Suomessa. - Emotion Skanssi parantaa asiakasomistajiemme palvelutarjontaa itäisessä Turussa ja tuo Sokoksen kauneuden ja hyvinvoinnin parhaat palat pienemmässä koossa asiakkaidemme ulottuville. Myymälässä jokainen asiakas saa aina ajankohtaiset uutuudet, henkilökohtaista ja yksilöllistä palvelua sekä asiantuntevat vinkit kauneudenhoitoon. Ostoksista saa luonnollisesti S-Etukortilla myös Bonusta, kertoo Emotioneista vastaava Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata Turun Osuuskaupasta. - Emotion Skanssin valikoimissa on kosmetiikan huippumerkkejä ihonhoitotuotteista, tuoksuihin, meikkeihin, meikkitarvikkeisiin, päivittäiskosmetiikkaan ja terveystuotteisiin. Myös miehille on oma valikoima kosmetiikkatuotteita, kuten ihon- ja parranhoitotuotteita sekä tuoksuja, Byskata jatkaa. Emotion Skanssissa työskentelee yhteensä 5 palvelevaa kauneuden ja hyvinvoinnin