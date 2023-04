Vuonna 2023 Liigan arvokkain brändi on HIFKilla, jonka brändiarvo on 16,2 miljoonaa euroa. Kärkikolmikosta löytyvät myös Tappara (14,1 M€) ja Kärpät (12,4 M€). Alin brändiarvo on Jukureilla, 1,9 M€.



- Listauksen kärjessä ovat suurten kaupunkien menestyneet joukkueet, joilla on hallissa väkeä sekä tunnettuus ja kaupallistamisen mahdollisuudet kunnossa. Nämä joukkueet vetävät väkeä tupaan myös vieraissa. Listauksen hännillä ovat tuoreimmat Liigajoukkueet, jotka tulevat pienemmiltä talousalueilta ja joiden on vaikeampaa saada yleisöä hallin, toteaa Sami Suosalo ValueMyBrandiltä.



Liigan arvokkaimmat brändit 2023



HIFK 16,2 M€

Tappara 14,1 M€

Kärpät 12,4 M€

Ilves 10,7 M€

TPS 7,4 M€

Pelicans 4,6 M€

JYP 4,5 M€

Kalpa 4,4 M€

Ässät 3,9 M€

Lukko 3,6 M€

HPK 3,0 M€

SaiPa 2,9 M€

KooKoo 2,0 M€

Sport 1,9 M€

Jukurit 1,9 M€



Brändiarvon laskennassa on käytetty ValueMyBrandin kehittämää ja testaamaa brändiarvon määrittelykaavaa, jonka pohjana ovat kansainväliset standardit. Joukkueiden brändiarvon määrittelyssä on huomioitu brändin menestys, brändin kiinnostavuus ja brändin ansaintapotentiaali. Euromääräinen brändiarvo on joukkueelle työkalu.



- Euromääräinen brändiarvo on konkreettinen luku, jonka avulla joukkue voi tarkistaa brändin lisensointimaksuja sekä kumppanuuksien ja mediatilojen hinnoittelua. Yhteistyöstä ja näkyvyydestä vahvan, tunnetun ja halutun brändin kanssa ollaan valmiimpia maksamaan. Tällainen brändi kiinnostaa yleisöä ja sponsoreita, mikä auttaa luomaan taloudellisen pohjan menestyvän joukkueen kokoamiseen. Vahva joukkue taasen lisää kiinnostusta yleisön ja sponsoreiden keskuudessa. Syntyy positiivinen kierre, kertoo Sami Suosalo.



Vahva brändi on käsite, joka vaatii täsmennystä. Miten vahva on vahva? Millä vahvuutta mitataan? ValueMyBrand on kehittänyt ISO 10668 ja ISO 20671-1 standardeihin pohjautuvan brändiarvon mittausmenetelmän, jolla brändin ympärillä oleva tähtipöly muunnetaan euroiksi. Menetelmän pohjalta pystytään mittaamaan niin yritysten kuin yhteisöjen brändiarvot euromääräisesti.



Brändiarvon mittaaminen on ajankohtainen yrityskaupoissa, mutta valuaatiosta saadaan avainmittari niin lisenssihinnoitteluun kuin oman mediatilan myyntiin. Brändiarvo on myös konkreettisin mittari tehdylle brändityölle, jolloin säännöllisellä brändiarvon mittaamisella yritys pystyy parhaiten kohdentamaan panostuksiaan brändiarvon kasvattamiseen. Liigajoukkueiden brändiarvot on laskettu ennen playoffeja, joten brändiarvot eivät ota huomioon pleijarimenestystä.